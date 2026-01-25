BASKET DONNE A2: PER COSTA PARTITA DIFFICILE, MA ALLA FINE ESPUGNA EMPOLI

EMPOLI – Una vittoria costruita con pazienza, resilienza. La CLV-Limonta Costa Masnaga espugna il campo di Empoli imponendosi 79-84 al termine di una gara dai due volti, iniziata in salita e ribaltata grazie a una straordinaria rimonta negli ultimi minuti dell’ultimo periodo.

L’avvio è tutto a favore delle padrone di casa, che partono forte portandosi subito sul 4-0 e poi sull’8-2, costringendo Costa al primo time-out. Empoli continua a trovare soluzioni efficaci in attacco, approfittando delle alte percentuali al tiro e delle numerose palle perse delle biancorosse. Il divario cresce rapidamente fino al 22-10 e poi al 28-12, con le ospiti che faticano a trovare ritmo e continuità offensiva. Positivo l’ingresso in campo di Volpato. La frazione finisce 28-14 con la squadra di coach Bereziartua che non ha gli dei dalla propria parte.

La reazione arriva nel secondo periodo: Costa piazza un parziale di 0-8 (28-22), chiuso dalla tripla di Ianezic dopo oltre quattro minuti di gioco. Il primo canestro dalla lunga distanza della partita della CLV arriva solo oltre la metà del secondo quarto, ma consente di ridurre ulteriormente il gap (35-27). Si va all’intervallo sul 40-35, con l’inerzia che inizia lentamente a spostarsi.

Nel terzo periodo Empoli prova nuovamente a scappare con un 7-0 che vale il 47-35, ma Costa non si disunisce. Patty Brossmann è precisa dalla lunetta (2/2) e guida la rimonta che riporta le biancorosse fino al -7 sul 56-49, per poi chiudere il quarto sul 61-52.

In questa fase sale di livello anche Olandi, positiva per coraggio e intensità.

L’ultimo quarto è una battaglia. Empoli tenta di gestire il vantaggio e si porta sul 68-62, ma le lombarde aumentano ulteriormente pressione e aggressività. Le padrone di casa provano a respingere l’assalto (73-64), ma arriva un nuovo parziale di 0-6 che riapre completamente la gara. A 2’48” dalla sirena il punteggio è in perfetta parità sul 74-74.

Il momento decisivo arriva poco dopo: Costa trova il primo vantaggio della partita sul 74-76 a 2’28” dalla fine. L’energia di Nancy N’Guessan e i canestri finalmente decisivi di Cibinetto spingono le biancorosse fino al 74-80, spezzando l’equilibrio. Nel finale le toscane provano l’ultimo assalto, ma le biancorosse gestiscono con lucidità e chiudono la gara sul 79-84.

Una vittoria di carattere per CLV-Limonta, capace di non perdere fiducia anche nei momenti più complicati e di ribaltare una partita che sembrava compromessa.