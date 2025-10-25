BASKET: DOMANI SERA SFIDA IMPEGNATIVA A MANTOVA PER CARPE DIEM CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Dopo il primo importante successo in campionato contro Busnago, la Carpe Diem Calolzio sarà di scena sul difficile campo di Mantova, domenica 26 ottobre alle 18.

I Virgiliani sono una squadra costruita per stare ai piani alti della classifica, anche se il loro percorso fino a ora è stato altalenante. Le sconfitte patite nelle prime gare, più che per demeriti, sono frutto di episodi sfortunati che non hanno mai permesso loro di giocare con il roster al completo.

Per questo fine settimana però, oltre a recuperare qualche giocatore molto importante per le rotazioni, potranno contare sull’ultimo innesto di spessore, vale a dire Nicolò Rinaldi. Questo giocatore, un lusso per la categoria, non ha bisogno di presentazioni avendo sempre militato in serie superiori. Quest’anno ha deciso di cogliere questa nuova sfida scendendo in C per aiutare la sua nuova squadra a raggiungere gli importanti obiettivi dichiarati dalla sua società.

I lecchesi affronteranno la trasferta sul Mincio sicuramente con alcune defezioni. Certe infatti saranno le assenze di due pedine: Parravicini che ha subito uno stiramento alla coscia nella partita di Seriana e Rusconi che nel vittorioso incontro infrasettimanale si è “scavigliato”.

La Carpe Diem sulle ali del ritrovato entusiasmo scenderà in terra mantovana per dire la propria e non per fare da vittima sacrificale. La consapevolezza e la voglia di mostrare di valere questa categoria serviranno da sprone per affrontare i temibili avversari.

