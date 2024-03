BASKET DONNE A2: ALLE PANTERE IL DERBY BRIANZOLO CON GIUSSIANO

GIUSSANO – Il derby lombardo tra volpi e pantere vede la vittoria delle feline di Costa Masnaga su Giussano per 50-54. Primi 3′ di gara con retine inviolate, poi la CLV-Limonta prende un po’ il largo e vola sul 4-14 (buon inizio di Pappalardo e Bernardi).

Giussano, in uscita dal time-out chiamato da coach Aramini, riprende le ospiti grazie a un break di 10-0 (14-14) e il quarto si conclude in assoluta parità. Cosa che si ripete a fine secondo quarto quando le due formazioni entrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 23 pari.

Al rientro in campo è Costa a provare a far girare la partita e dal 32-32 si prende un vantaggio che non lascerà più nel corso di tutto il resto del match (36-41 a fine terza frazione). Il quarto periodo si apre con la squadra di coach Andreoli che piazza un parziale di 0-5 portandosi sul +10 (36-46). Giussano non va mai oltre il -5 e trova il -4 solo con la tripla di Diotti che sigla il risultato finale (50-54).

Non una partita brillantissima, ma comunque due punti fondamentali vista anche la prima sconfitta interna di Derthona, caduta grazie a un’ottima prova di Mantova che portano le pantere a soli 4 punti dalla vetta. Prossima partita domenica 17 marzo contro l’altra favorita Valdarno. Stesso posto, stessa ora.

Basket Foxes Giussano–CLV-Limonta Costa Masnaga 50–54

(14-14, 23-23, 36-41, 50-54)

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti* 14 (3/7, 2/4), Pallavicini NE, Lussignoli 4 (2/7, 0/1), Colico, Manzotti NE, Crippa, Sorrentino 3 (1/1 da 2), Niedzwiedzka 8 (2/7, 1/8), Colico NE, Bonadeo* 13 (4/8, 1/6), Gatti* 8 (4/7 da 2)

Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 6/12 – Rimbalzi: 42 11+31 (Gatti 12) – Assist: 11 (Diotti 4) – Palle Recuperate: 11 (Bonadeo 4) – Palle Perse: 17 (Niedzwiedzka 6)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli, Cibinetto NE, Osazuwa 10 (4/8 da 2), Caloro, Gorini, Razzoli NE, Piatti, N’Guessan 4 (1/4, 0/3), Allievi 13 (5/14 da 2), Bernardi* 7 (3/7, 0/1), Pappalardo* 12 (3/4, 2/5), Tibè* 8 (3/6 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/46 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 47 13+34 (Allievi 12) – Assist: 14 (Bernardi 5) – Palle Recuperate: 11 (Allievi 6) – Palle Perse: 19 (Osazuwa 5)

Arbitri: Silvestri G., Faro S.