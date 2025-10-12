BASKET DONNE, IN SERIE A2 CADE NELLA TRASFERTA A LIVORNO LA CLV-LIMONTA

LIVORNO – Non parte benissimo la gara della CLV-Limonta a Livorno. Dopo neanche 2′ la formazione lecchese deve fare a meno di Teder, infortunatasi ad un polpaccio e non più entrata. A questo si aggiungerà poi anche l’uscita di scena di Bernasconi nella seconda frazione di gioco, sempre per infortunio.

Le padrone di casa iniziano determinate e, dopo 3 minuti, sono avanti 7-3. Costa non riesce ad imporre il proprio ritmo, si adegua all’andatura delle labroniche ed é costretta sempre a rincorrere. Botteghi é indemoniata e, con 16 punti, trascina le sue e il quarto si chiude sul 24-16 in favore delle livornesi. Il secondo periodo comincia con Livorno che tocca ben presto il massimo vantaggio (30-17). Il gap tra le due formazioni si fa sempre più ampio man mano che il tempo passa e le ospiti si ritrovano addirittura a -21 (46-25). Brossmann prova a dare una scossa alle sue (17 punti e 11 rimbalzi il suo bottino al quarantesimo), ma le troppe palle perse pesano come macigni (saranno 22 alla fine). Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 51-32 in favore delle bianco-amaranto.

La terza frazione regala qualche sussulto. La CLV piazza un 0-5 firmato Brossmann/Moscarella (51-37), ma la Jolly Libertas reagisce prontamente ricacciando le lombarde a -17 (58-41). Capitan N’Guessan non ci sta e, col suo ingresso pieno di energia, dà una scossa alle sue che accorciano addirittura fino al -7 (60-53). Ma un parziale di 12-0 a fine quarto ristabilisce le distanze tra le due compagini (72-53).