BASKET DONNE: LA LBW CADE IN CASA CONTRO LEGNANO

LECCO – Sconfitta casalinga per la Lecco Basket Women che nella prima giornata del girone di ritorno Gold Ovest cede il passo all’Aba Legnano, che vendica la sconfitta subita nel girone di andata. Pur lasciando il referto rosa alle avversarie, Lecco difende la differenza canestri utile per garantire il terzo posto.

Prive ancora di Bassani, le blucelesti hanno faticato molto a contenere la fisicità delle avversarie e soprattutto hanno tirato con percentuali al di sotto della media, che hanno pesato molto sull’andamento della gara. Lecco prova a prendere il largo a cavallo tra il primo e il secondo periodo (19-11), poi il match torna in equilibrio con strappi da ambo le parti. Legnano fa uso del tiro da fuori con Palumbo e Gariboldi, mentre le lecchesi che steccano da fuori, giocano dentro il perimetro affidandosi ai canestri di Scola e Davide. Dopo il 30-30 dell’intervallo si prosegue sullo stesso copione anche nel terzo parziale che si chiude sul 39-38.

La svolta del match arriva nei primi minuti del terzo periodo dove le lecchesi si innervosiscono per alcune decisioni arbitrali rimediando falli tecnici a Oggioni e coach Canali. Legnano ringrazia e piazza un break di 10-1 che alla fine risulterà decisivo (40-48). La squadra di casa prova in tutti i modi per rientrare segnando anche una tripla con Oddo (48-52), ma ci pensano Gallani e Frasisti a punire la retroguardia lecchese segnando i canestri della vittoria. Lecco è costretta a cedere la vittoria salvando per 50-54 almeno la differenza canestri.

Domenica prossima alle 18 con Gallarate serviranno migliori percentuali al tiro per provare a vincere la partita. Le parole a fine gara di coach Valentina Canali: “Obiettivamente abbiamo un po’ di amaro in bocca. Abbiamo perso di 4 tirando con percentuali terribili, in una qualsiasi serata con le nostre solite medie balistiche forse sarebbe andata diversamente. Ci siamo sacrificate bene nel limitare le loro due lunghe, tenute complessivamente a 10 punti, mentre abbiamo faticato di più a genere le loro esterne, ma il vero problema è stata la loro precisione nel tiro dalla distanza, ci hanno spesso punito da fuori negli ultimissimi secondi a disposizione”.

“A noi purtroppo non entrava nulla, e questo ci ha tolto fiducia in diverse situazioni, inoltre attaccare gli spazi era obiettivamente difficile contro una difesa estremamente fisica, direi troppo. Sul 39-38 per noi abbiamo preso un 10-1 che ha indirizzato il match irrimediabilmente, anche se poi siamo riuscite a ricucire qualcosa. Rimaniamo a +3 con la differenza canestri a favore, sarà importante cercare di difendere questo tesoretto, già da settimana prossima provando a fare meglio con Gallarate”, conclude Canali.

LBW-Aba Legnano 50-54

parziali: 17-11, 30-30, 39-38

LBW: Aondio, Chitelotti, Capaldo, Galli ne, Scola 11, Donghi, Davide 9, Oggioni 6, Oddo 8, Ratti 2, Fumeo, Capellini 14. All.: Canali.

Aba Legnano: Frasisti 20, Nebuloni ne, Lonoce, Bortoli, Palumbo 12, Gariboldi 12, Gallani 6, Re Fraschini, Natto ne, Galli, Buzzi 4, Ravasi. All.: Ferri.