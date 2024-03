BASKET DONNE, LA LBW ESPUGNA TRADATE E TORNA ALLA VITTORIA

TRADATE (VA) – Dopo due sconfitte consecutive si rialza la LBW, che espugna il campo di Tradate al termine di un match combattuto. Le ragazze di Canali hanno sofferto contro la zona imposta dalle varesine per tutti i 40′, ma poi con il trascorrere del tempo hanno saputo attaccarla con intelligenza facendo leva anche sulla difesa e nel finale trovato il vantaggio, hanno saputo gestire le energie e conquistare il referto rosa.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio chiuso sul 18-18, poi Tradate infila 3 triple con Scandroglio, Martinelli e Mari che provocano il primo scossone alla gara con il parziale di 14-2. Canali chiama subito timeout preoccupata dal calo in difesa e dalle troppe palle perse. Al rientro le blucelesti rispondono presente recuperando subito lo scarto grazie anche alle bombe di Oddo e Capellini e alla difesa che riporta il match in assoluta parità all’intervallo (34-34).

Dopo la pausa le ospiti dimostrano di averne di più spinte anche dalla vena di Capellini, autentica mattatrice del match e trovano il vantaggio di 9 lunghezze (46-54). Nell’ultimo periodo Tradate tenta il tutto per tutto per rientrare affidandosi molto al tiro da fuori ma con alterni risultati. La tripla di Giani mette un pò di apprensione alla LBW (59-61 al 39′), ma grazie ad una palla recuperata da Capellini con fallo antisportivo e ai viaggi in lunetta di Bassani (2/2) e della stessa Capellini (4/4), la partita è chiusa. Due punti meritati che fanno morale e che consentono di mantenere il terzo posto in classifica. Ora dopo la pausa per le festività pasquali, la LBW è attesa dallo scontro con Corsico in programma per domenica 7 aprile alle ore 18 a Malgrate con in palio punti pesanti per i prossimi play-off.

Le dichiarazioni a fine gara di coach Valentina Canali: “Abbiamo sofferto parecchio, giocare contro 40 minuti di zone (dispari, pari e press) non è facile, se non segni con continuità da fuori è dura trovare fiducia, ma siamo state brave ad attaccare gli spazi con l’1c1 e abbiamo trovato finalmente due arbitri attenti ai contatti, finendo così spesso in lunetta con ottime percentuali (29 su 37). In difesa abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo, subendo a volte nell’1c1 e a rimbalzo e le avversarie sono state molto brave a punire soprattutto dalla lunga distanza, a differenza nostra. Abbiamo portato a casa una partita importantissima per il nostro percorso e soprattutto per il morale, ora recuperiamo le forze con la sosta e ci prepariamo per la gara decisiva con Corsico per mantenere il terzo posto”.

Sportlandia Tradate – LBW 61-67

(18-18, 34-34, 46-54)

Sportlandia Tradate: Castiglioni 1, Meregaglia 2, Minonzio, Mari 11, Rusconi, Megali 4, Frigeni 2, Giani 18, Martinelli 12, Scandroglio 11, Nieddu, Finazzi ne. All.: Bardelli.

LBW: Bassani 5, Aondio 1, Chitelotti 2, Capaldo 2, Galli, Scola 10, Donghi, Davide 2, Oggioni 1, Oddo 17, Ratti, Capellini 25. All.: Canali.