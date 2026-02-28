BASKET DONNE. LBW BATTE LA FERNESE, CONSOLIDATO IL SECONDO POSTO

FERNO (Va) – La D’Avino Consulting LBW ritrova il successo sul parquet della Fernese e lo fa con una prova autoritaria che cancella l’opaca prestazione offerta contro Villaguardia. A Ferno finisce 64-44 per le blucelesti, protagoniste di una gara mai realmente in discussione. L’avvio è travolgente: la squadra guidata da coach Canali imprime subito un ritmo alto e piazza un parziale di 13-0 nei primi sette minuti con i canestri di Capellini, Viola Aondio, Sara Galli, Cincotto e Bassani.

La difesa ospite concede pochissimo, chiudendo ogni spazio e costringendo la Fernese a forzare le conclusioni. Solo nel finale di primo quarto le padrone di casa riescono a trovare il canestro con Ponta e con una tripla allo scadere di Macchi che vale il 7-15 al 10’. Nel secondo periodo Lecco allunga ulteriormente con un break di 8-0 che porta il punteggio sul 13-29, prima della reazione locale firmata da Rocco e Ghielmi (20-29). Le blucelesti però non si scompongono e, prima dell’intervallo, piazzano un nuovo 6-0 con Viola Aondio e Ratti per il 20-35 che indirizza definitivamente l’incontro.

Dopo la pausa lunga la gara resta saldamente nelle mani della D’Avino Consulting LBW, brava a gestire il vantaggio in doppia cifra grazie a un’organizzazione difensiva solida e a buone soluzioni offensive. Nel finale il margine si amplia fino al massimo vantaggio sul +20 (44-64), suggellando una vittoria pesante anche in chiave classifica. Due punti che consolidano il secondo posto e restituiscono fiducia al gruppo. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta a Vertemate con Minoprio, in programma venerdì 6 marzo alle 21.30. Soddisfazione a fine gara per coach Canali: “Sono contenta perché ho visto le ragazze giocare con fiducia e tranquillità, e sostenendosi in ogni momento. Avevamo bisogno di una risposta e l’atteggiamento messo in campo è stato quello giusto. Gli errori ci stanno, ma abbiamo espresso una buona pallacanestro e lo abbiamo fatto sempre insieme, quindi portiamo a casa questa buona serata e pensiamo alla prossima“.

Ortofrutta Negrelli Pall. Fernese-D’Avino Consulting LBW 44-64

(7-15, 24-35, 37-51)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 8, V. Aondio 14, M. Aondio 7, Capaldo 3, Ratti 2, Scola 3, Oggioni 2, Rota 8, Cincotto 3, S. Galli 4, Fumeo, Capelliini 10. All.: Canali.