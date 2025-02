BASKET DONNE: LBW FRENATA IN CASA DA SONDRIO, SFUMA IL PRIMO POSTO

LECCO – La LBW viene fermata tra le mura amiche dal Sondrio e fallisce l’aggancio alle posizioni di vertice della classifica. Negli scontri diretti con le prime della classe, vedi Vittuone e Sondrio, le blucelesti sbattono contro un muro e dimostrano di non essere ancora pronte per il salto di qualità.

Pesano come un macigno le pessime percentuali al tiro e i soli 10 punti segnati ad ogni quarto. Sondrio invece gioca una gara solida dove nei momenti cruciali viene trascinato dalle sorelle Scala.

Primi due quarti dove la squadra di casa non riesce a giocare vicino a canestro e si affida alle conclusioni dal perimetro o ai liberi. Le ospiti fanno valere la loro fisicità a rimbalzo e chiudono il primo parziale sul 10-14. Non cambia il copione nemmeno nel secondo periodo dove manca la cattiveria agonistica alla squadra di Canali. Le valtellinesi si chiudono bene in difesa e allungano nel finale con la tripla di Quadrio che vale il 20-28 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra bluceleste entra in campo con un altro spirito e entra nella lotta. Il divario viene ricucito ma c’è troppo nervosismo che porta a dei falli tecnici. La tripla di Capellini riporta nuova linfa sul 30-35, ma si fa troppa fatica a segnare e sul finire del tempo ci pensa Giulia Scala a ricacciare indietro la LBW sul 30-41. Tutto da rifare nell’ultimo parziale, dove si sblocca anche Sara Galli per le lecchesi, ma ormai è tardi. Il canestro della staffa lo segna la solita Giulia Scala (alla fine 20 punti per lei) che porta Sondrio sul +13 (38-51). Lecco alza bandiera bianca non avendo più le armi per ribaltare la gara. Squadra ridimensionata e tanto lavoro in palestra per rialzare la testa. Domenica prossima altra gara tosta sul campo del Sangabriele Milano che precede le lecchesi in classifica. Palla a due alle 18.

LBW – Avis Sondrio 40-55 (parziali: 10-14, 20-28, 30-41).

LBW: Bassani 8, M.Aondio, G. Galli, V. Aondio 1, Scola 5, Davide 2, Oggioni, Oddo 11, Ratti, S.Galli 5, Rota 2, Capelliini 6. All.: Canali.

Avis Sondrio: Sigismundi 2, Bombardieri 3, Quadrio 11, Benini, Puccio, Gavazzi ne, Agnelli 2, M. Scala 5, G. Scala 20, Menesatti, C. Scala 12. All.: Puccio.

Lapidario il commento di coach Valentina Canali al termine del match: “Difficile commentare, abbiamo completamente subito la partita.

Le percentuali sono state da brivido: 5/35 da 2 punti, 5/23 da 3 punti, 15/33 ai liberi. Non c’è molto altro da aggiungere. Non siamo mai riuscite a reagire, a cambiare marcia, a trovare soluzioni.

Ci ridimensioniamo e mi auguro che ci serva”.