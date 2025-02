BASKET DONNE: LBW FRENATA SOLO DALLA CAPOLISTA VITTUONE

LECCO – Si interrompe a 10 la striscia di vittorie consecutive della LBW, frenata a domicilio dalla capolista Vittuone. Gara molto combattuta che ha visto le lecchesi sempre di rincorsa ma incapaci di ribaltare le sorti del match contro un’avversaria spinta dalla qualità del duo Rossi (20 punti) e Corbetta (19) assolute protagoniste. Le ospiti sono state efficaci in difesa e implacabili in attacco sia dal perimetro, che dalla lunetta con buone percentuali. Alle blucelesti non sono bastate le prove generose di Bassani e Capellini.

Lecco parte bene con una buona intensità e trova il 9-5 del 2′ con i canestri di Capellini e Oddo. Ma poco dopo sale in cattedra Corbetta che inizia a punire dal perimetro. Ecco che arriva il parziale di 12-0 per Vittuone con i punti da sotto di Viganò che portano al 9-17 del 7′. Da qui in poi le milanesi non verranno più raggiunte. Nel secondo parziale Bassani mette la tripla del -3 (18-21), ma le ospiti continuano a segnare con una buona precisione e Lecco viene rispedito indietro sul -8 (27-35) faticando più del previsto a trovare la via del canestro. Prima della pausa un break di 4-0 porta la LBW sul 31-35.

Dopo la sosta calano vistosamente le percentuali di Vittuone, ma le lecchesi non ne approfittano andando a sbattere contro il muro difensivo delle avversarie segnando solo 7 punti in 10′. Si arriva cosi all’ultimo parziale dove la solita Corbetta riprende a punire dall’arco con due triple che portano al -8 (44-52). Vittuone è preciso anche dalla lunetta con Cagner (3/3) e Rossi (6/6) e conquista meritatamente la vittoria consolidando il primato insieme a Sondrio. La LBW è attesa dalla trasferta di Ferno in programma venerdì 14 febbraio alle 21:15 contro un’avversaria che venderà cara la pelle.

LBW – Baskettiamo Vittuone 54-63 (parziali: 15-21, 31-35, 38-46)

LBW: Bassani 15, M.Aondio 2, G.Galli ne, V.Aondio 1, Scola 2, Oggioni 2, Oddo 11, Ratti, S.Galli 6, Cincotto 1, M.Rota, Capellini 14. All.: Canali.

Baskettiamo Vittuone: Sarrocco 2, Rocca ne, Gallitognotta, Monforti, Rossi 20, Garavaglia, Bertoni 2, Garanzini, Pianta 6, Viganò 6, Cagner 8, Corbetta 19. All.: Parini.

Il commento di coach Valentina Canali: “Onore alle avversarie. Oggi ci sono state superiori, non siamo riuscite mai a contenere Rossi e Corbetta, che ci hanno fatto malissimo. Noi abbiamo tenuto sempre testa, riavvicinandoci più volte a 1 o 2 possessi, ma ogni volta loro sono state chirurgiche a ricacciarci indietro.

Mi dispiace perché avremmo potuto essere noi migliori di così, la sconfitta ci sta, ma mi resta la sensazione amara che non abbiamo giocato al meglio delle nostre qualità, anche se è pur vero che di fronte avevamo un avversario forte che ci ha tolto ogni certezza con una difesa veramente aggressiva e presente. Abbiamo pagato un po’ di inesperienza, cosa che invece loro hanno da vendere, a livello di quintetto. E non siamo state la nostra migliore versione, sia in difesa che nelle manovre offensive e nelle percentuali (2/12 da 3, 14/46 da 2, 16/25 tl).

Ci sta, loro sono state più brave di noi, e noi abbiamo imparato qualcosa e sappiamo di dover alzare la nostra asticella per competere con i migliori”.