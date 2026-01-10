BASKET DONNE, LBW OK A BUSTO MA COACH CANALI SALVA “SOLO IL RISULTATO”

BUSTO ARSIZIO (VA) – Per le LBW di Lecco si chiude il girone d’andata con un successo sofferto sul campo della Nupi Industrie Pro Patria Busto.

Il bilancio di 12 vittorie e una sola sconfitta è decisamente soddisfacente per la compagine bluceleste, che ora si appresta ad affrontare il girone di ritorno con grande entusiasmo, consapevole però che il cammino per restare nelle posizioni di vertice richiederà ancora tanto lavoro in palestra.

Tornando alla partita, la squadra di coach Canali ha faticato più del previsto per avere la meglio sulle giovani bustocche. Il rientro post-vacanze ha lasciato un po’ di ruggine nelle lecchesi, che non sono mai riuscite a prendere pienamente in mano l’inerzia del match e solo nei minuti finali hanno scavato il solco decisivo per portare a casa i due punti. Dopo un avvio di marca locale (7-4 al 3’), arriva il break ospite propiziato da una Cincotto in grande evidenza: sei punti consecutivi che spingono la D’Avino Consulting sul 7-16 al 7’.

La tripla di Oddo e il libero di Rota permettono alle lecchesi di chiudere la prima frazione sul 13-20. Il divario resta in doppia cifra fino a metà del secondo periodo (19-29 al 15’), poi le blucelesti si distraggono in difesa subendo diversi canestri di un’ottima Castellanelli (9 punti). La tripla di Colombo consente inoltre alla Pro Patria di andare al riposo lungo sul 28-31. Tutto da rifare per le lecchesi, che anche nella seconda parte di gara vanno a strappi senza mai dare l’impressione di poter scappare via. Al break iniziale di 6-0 e alla tripla di Capellini (33-40 al 24’) risponde la squadra di casa con Rivolta e Sartoni, che firmano il sorprendente pareggio sul 43-43. La tensione inizia a farsi sentire per la D’Avino Consulting LBW, che però non concede mai il sorpasso alle varesine. Sara Galli infila la tripla del +5 a metà dell’ultimo periodo (46-51), ma Busto reagisce ancora trovando il nuovo pareggio con Sartoni (51-51). Il finale è palpitante, ma è qui che emerge la forza del collettivo bluceleste, capace di stringere i denti in difesa e piazzare il break decisivo di 11-2 che vale il successo.

Ora è tempo di pensare al girone di ritorno, che si aprirà subito con una sfida in grado di definire le ambizioni del quintetto di coach Canali. Sabato prossimo, alle 18.45, le lecchesi saranno impegnate sul campo della Sportiva Sondrio, formazione distante quattro lunghezze dal duo di vertice Gallarate–D’Avino Consulting LBW. In palio ci sono punti pesanti. Nel commento post gara coach Valentina Canali è molto arrabbiata per la prestazione dalle sue giocatrici. Ecco le sue dichiarazioni: “Della partita di ieri salvo solo il foglio rosa finale. Pessimo approccio e prestazione pressoché inaccettabile. Sapevo che avremmo faticato ma direi che ci siamo superate in questo. E anche certi atteggiamenti sono totalmente da rivedere. Resettiamo velocemente e cerchiamo di pensare a lavorare bene la prossima settimana in vista della delicatissima trasferta a Sondrio”.

Nupi Industrie Pro Patria Busto-D’Avino Consulting LBW 53-62

(13-20, 28-31, 43-46)



​Nupi Industrie Pro Patria Busto: Nestori, Rivolta 7, Pezzoni, Cremona, Castellanelli 21, Colombo 6, Pertoni 9, Sartoni 10.

All.: Galli.

D’Avino Consulting LBW: V. Aondio 4, M. Aondio 3, G. Galli, Ratti, Scola, Oddo 4, Rota 11, Cincotto 20, S. Galli 9, Fumeo, Levi 2, Capellini 9.

All.: Canali.