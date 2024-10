BASKET DONNE: LBW SCONFITTA DI MISURA A VITTUONE, BEN 10 TRIPLE PER LE MILANESI

VITTUONE (MI) – Sconfitta di misura per la LBW sul campo del quotato Baskettiamo Vittuone che si dimostra compagine tra le favorite per il salto di categoria. Le ragazze di Canali in formazione rimaneggiata giocano alla pari per lunghi tratti, ma pagano dazio nell’ultimo quarto arrivate prive di forze e lucidità e sono costrette alla resa. Vittuone parte subito forte ispirato dalle soluzioni dal perimetro di Corbetta e Cagner che portano al 12-4 al 4′. Le ospiti faticano a contenere le folate delle milanesi, ma con il passare del tempo la difesa si sistema sino ad arrivare alla chiusura del parziale sul 14-13. La gara resta in equilibrio con Vittuone che prova a scappare (29-22), e Lecco che ricuce subito lo strappo. Si va al riposo sul 32-25.

La svolta arriva nel terzo periodo con il cambio difensivo che consente alle lecchesi di trovare un break importante. Dal 39-26 del 13′, il quintetto di Canali mette la freccia con un parziale di 21-6 che lo porta a condurre sul 45-47 del 31′. Tante le palle recuperate e trasformate in canestri da Viola Aondio con la tripla di Sara Galli a impattare in maniera positiva sulla gara. Nell’ultimo quarto però le energie sembrano venire a mancare. Vittuone mette l’ennesima tripla con Corbetta, ma quelle che fanno male sono le due conclusioni da fuori di Monforti che spaccano in due la gara sul 58-48 del 35′. Saranno ben 10 le triple realizzate dalle milanesi in tutta la partita. La LBW segna con il contagocce, perde troppi palloni ed è costretta ad alzare bandiera bianca, pur lottando sino alla sirena.

Tanto rammarico ma la consapevolezza di aver lottato ad armi pari contro una squadra ben attrezzata. Ora testa alla prossima gara casalinga con la Fernese in programma domenica 3 novembre alle 18 al palazzetto di Malgrate.

Baskettiamo Vittuone – LBW 60-53

(14-13, 32-25, 45-46).

Baskettiamo Vittuone: Sarrocco 1, Chichinelli, Monforti 13, Rossi 8, Dallavalle, Garavaglia ne, Bertoni ne, Garanzini 1, Pianta 8, Viganò 2, Cagner 13, Corbetta 14. All.: Parini.

LBW: Bassani 10, M.Aondio 5, Chitelotti, G.Galli 2, V.Aondio 14, Davide 7, Oddo, Ratti 2, S.Galli 9, Cincotto 3, M.Rota 1, Fumeo ne. All.: Canali.

Il commento di coach Valentina Canali a fine match: “Le ragazze sono state bravissime. Sono orgogliosa di loro, hanno saputo tenere concentrazione e determinazione per tutta la partita, reagire a ogni momento di difficoltà senza mollare mai e anzi, nel terzo quarto, sul -13, sono state capaci di un 21-6 di cuore e tenacia, che ci ha portato addirittura sul +2 (45-47). La differenza sostanziale è stata nelle percentuali al tiro: loro quasi chirurgiche, noi purtroppo imprecise e anche un po’ sfortunate, e in tutto questo abbiamo perso di 7, contro una squadra che ha veramente un quintetto di un altro livello. Purtroppo il dispendio energetico della rimonta ci ha fatto perdere un po’ di lucidità e nel quarto periodo abbiamo sciupato tre possessi di seguito, ci sta, miglioremo. Sono felice perché abbiamo giocato aiutandoci, con carattere, ognuna mettendo il suo per sopperire alle tante assenze a nostro carico. Abbiamo mostrato cose molto buone, stiamo crescendo, questa sconfitta ci sarà utilissima e comunque ci dice che siamo sulla strada giusta. Avanti così”.