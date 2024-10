BASKET DONNE, LBW “ASFALTA” BOLLATE. LE LECCHESI VINCONO E CONVINCONO

MALGRATE – Vince e convince la LBW nella seconda partita casalinga consecutiva, dove a fare le spese è stata l’Ardor Bollate uscita dal palazzetto di Malgrate con un passivo di 30 punti.

Ottima prova di squadra delle blucelesti che dopo un inizio contratto, hanno alzato l’intensità difensiva e controllato tutto il resto del match sino alla sirena finale. Da registrare nella gara però gli infortuni di Levi e Scola che destano preoccupazione. Pronti via e Bollate infila un 5-0 che mette in apprensione le blucelesti. Basta un time-out per scuotere subito la squadra che trascinata da una Cincotto in grande spolvero, mette la freccia e viaggia spedita. Dal 12-11, Lecco piazza un break di 23-4 che spacca un due la partita lasciando Bollate ammutolita. Dal 35-15 del 15′, la gara non ha più storia con la difesa che chiude ogni varco alle avversarie. Poco prima della fine del secondo periodo arriva la doccia fredda con l’infortunio al ginocchio destro di Levi, caduta malamente durante uno scontro, che la costringe a lasciare anzitempo il campo.

Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti per stabilire la diagnosi.

Dopo l’intervallo, la LBW mantiene sempre l’inerzia a proprio favore controllando senza patemi il punteggio sino al 59-37 del 30′. Bollate si affida a Mariani ma viene subito fermata dalle folate blucelesti con Bassani e Rota sugli scudi.

All’inizio del quarto parziale arriva anche l’infortunio per Scola che cade malamente procurandosi un problema alla caviglia che la mette fuori dai giochi. Le cattive notizie però non frenano l’impeto delle giocatrici di casa che dilagano ulteriormente trovando il +30 che chiude la gara.

Domenica prossima test molto impegnativo sul campo del quotato Vittuone. Palla a due alle ore 18 al Pala Pertini.

LBW-Ardor Bollate 77-47

(22-13, 41-23, 59-37)

LBW: Bassani 12, M.Aondio 8, V.Aondio 7, Scola 1, Levi, Oggioni 5, Oddo 5, Ratti 1, S.Galli 6, Cincotto 18, M.Rota 12, Fumeo 2. All.: Canali.

Ardor Bollate: Cappa, Nebuloni 6, Frigerio 1, Mori 2, Turri 1, Mariani 16, Fioritti, Pianta 8, Felisi, Caserini 9, Nuzzaci, Maschio 4. All.: Frassinelli.

Le considerazioni di coach Canali al termine della gara: “Le ragazze sono state molto brave ad interpretare la partita, stando concentrate sulle indicazioni e giocando con grande energia. Hanno fatto le cose giuste che servivano sia in attacco, che in difesa e le rotazioni non hanno mai fatto calare l’intensità e la qualità in campo. La partita è stata molto fisica, soprattutto nel secondo tempo sono volati tanti contatti e non era facile rimanere tranquille, quindi dico brave alle ragazze anche per questo. Purtroppo dobbiamo registrare due infortuni che restano preoccupazione, vedremo come evolverà. Ci portiamo a casa una buonissima prestazione e la sensazione che stiamo lavorando bene. Ora testa alla durissima trasferta a Vittuone”.