BASKET DONNE. LBW SUPERA VERTEMATE, QUARTO POSTO MATEMATICO

LECCO – Vittoria e quarto posto matematico per la LBW che supera Vertemate al termine di un match insidioso. In formazione rimaneggiata per le assenze di Viola Aondio e Capellini, reduci dagli infortuni rimediati a Corsico, e con Scola a mezzo servizio per il problema al ginocchio, le blucelesti faticano più del previsto per centrare i due punti.

Dopo la buona partenza con i canestri di Bassani e la tripla di Oddo (7-2), arriva la risposta di Vertemate con i punti di Rossoni e Faverio che portano al sorpasso (12-15). Nel secondo parziale, Lecco torna avanti ma non riesce a scappare via faticando molto a trovare il canestro. L’equilibrio si rompe dopo la pausa dove dal 30-28, la squadra di Canali con la difesa e i punti di Maria Aondio, piazza un break di 13-1 che vale il 43-29 del 28′. Nell’ultimo periodo Vertemate prova a rientrare ma sbaglia molte conclusioni dal perimetro e le lecchesi possono gestire il vantaggio sino alla sirena.

Quarto referto rosa consecutivo per la LBW che ora è attesa da un nuovo match casalingo con Villaguardia in programma domenica 6 aprile alle 18.

LBW-Vertematese 50-41

(17-15, 28-23, 43-31)



LBW: Bassani 8, M.Aondio 7, G.Galli, Scola 3, Davide 2, Oggioni 1, Oddo 12, Ratti 1, S.Galli 11, Cincotto 5, Rota, Fumeo ne.

All.: Canali.

Vertematese: Bravi 4, Stocchi 4, Faverio 4, Colombo, Rossoni 11, Redolfi 2, Salvadè 2, Ghitti 6, Carusi, Ghioldi 5.

All.: Zanotti.

Le parole a fine gara di coach Valentina Canali: “Abbiamo portato a casa una partita per nulla scontata, per come ci siamo arrivate, fra assenze e settimana di allenamento complicata. Quindi ci godiamo la vittoria e il fatto di poter giocare le ultime due gare a mente completamente sgombra, avendo raggiunto la certezza matematica del quarto posto. Potevamo sicuramente fare meglio, sia in fase difensiva, specie nel primo tempo, che in fase realizzativa, con percentuali sempre un po’ horror. Ma per oggi va bene così, sorridiamo per l’obiettivo raggiunto, prendiamo i due punti e tiriamo il fiato, sperando di recuperare le giocatrici infortunate e di poter lavorare bene nelle prossime settimane per arrivare al meglio possibile ai playoff”.