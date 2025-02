BASKET DONNE: LBW TORNA AL SUCCESSO CONTRO LA FERNESE

LECCO – Torna al successo la LBW e lo fa in maniera perentoria, andando a espugnare il difficile campo della Fernese.

Gara in equilibrio nei primi due parziali, con le blucelesti che faticano sia in difesa che in attacco. Dopo il primo parziale chiuso sul 15-14, la squadra di casa prova l’allungo sul 22-18 con la tripla di Frontini, ma deve subire il ritorno della LBW con i canestri dalla lunetta di Oddo, Capellini e Maria Aondio e la bomba di Oddo per il 22-27. Dopo la pausa, Lecco cambia marcia in difesa e spacca in due la partita con i punti di Viola Aondio, che valgono il +17 (27-44). Ferno non ha più la forza di rientrare sbagliando molto nelle conclusioni e il parziale si chiude sul 39-53. Nell’ultimo periodo succede poco con le ospiti che controllano senza problemi il vantaggio andando a +20 sul finire del match.

Due punti che servono a fare morale per la LBW dopo la sconfitta casalinga con Vittuone. Settimana prossima arriverà a Malgrate l’altra capolista Sondrio, con le lecchesi che dovranno alzare l’asticella per riuscire a conquistare un altro foglio rosa. Il match è in programma per domenica 23 febbraio alle 18.

Tmd Fernese – LBW 50-70 (parziali: 15-14, 25-31, 39-53)

Tmd Fernese: Monticelli 10, Castiglioni ne, Spiga 3, Cavaleri 9, Puzo ne, Scarci 7, Speroni 5, Ghielmi 2, Rocco 6, Carnaghi ne, Frontini 8. All.: Nicodemo.

LBW: Bassani 4, M. Aondio 10, V.Aondio 10, Scola 8, Davide 2, Oggioni 3, Oddo 10, Ratti, S.Galli 4, Cincotto 11, Fumeo, Capellini 8. All.: Canali.

Il commento di coach Canali: “Una partita dai due volti: un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica a mettere la giusta energia difensiva e soprattutto a rimbalzo e in attacco non siamo riuscite a reagire adeguatamente a una fisicità decisamente sostenuta e a un arbitraggio all’inglese. All’intervallo ci siamo chiarite le idee e siamo rientrate in campo con tutt’altra faccia, mettendo in campo una difesa veramente presente e solida, che ci ha permesso di conseguenza di trovare più sicurezza in attacco. Abbiamo trovato ancora purtroppo percentuali rivedibili, speriamo di migliorare (21/47 2pt, 2/12 3pt, 22/32 tl). Era importante vincere, e per nulla scontato, quindi brave alle ragazze e ora testa alla prossima sfida casalinga con Sondrio”.