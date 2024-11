BASKET DONNE, LE LBW CEDONO ALL’ULTIMO. SONDRIO VINCE NEL FINALE

SONDRIO – Trasferta amara per la LBW in Valtellina dove arriva una sconfitta, maturata dopo una gara combattuta. Le ragazze di Canali giocano alla pari per 40′ con Sondrio ma nei minuti finali sono costrette a cedere per mancanza di lucidità nelle conclusioni e incassano il terzo referto giallo fuori casa. Decisiva la tripla siglata da Giulia Scala a poco meno di 3′ dalla sirena.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio che vede le padrone di casa partire sul 5-0 per poi venire raggiunte sul 16-15. Lecco ha un sussulto nel secondo periodo grazie alla difesa e arriva un piccolo allungo sul 20-26 del 14′, ma la reazione delle valtellinesi è immediata con un perentorio 9-0 che vale il 29-26 del 18′. Sul finire di frazione nuovo mini break lecchese e si va al riposo sul 29-30.

Stesso copione anche dopo la pausa con Sondrio che prova ad allungare sul 41-35 per poi venire raggiunta e superata sul 43-44 del 32′ grazie agli spunti di Bassani. La stessa giocatrice però è costretta a lasciare il campo per 5 falli alla pari di Oddo e qui Lecco perde il suo riferimento in attacco. Pesano anche gli errori dalla lunetta e alcune distrazioni, ma la differenza la fanno i punti dalla media di Leoncelli e la tripla di Giulia Scala che portano al break di 8-0 che vale il 51-44 a 2’50” dalla sirena.

La LBW non ha più la forza di reagire perdendo palloni in attacco e peccando in lucidità nelle conclusioni a canestro. Coach Canali chiama 2 time out di fila per scuotere la squadra, ma la risposta non arriva e così le blucelesti incassano la sconfitta.

Servirà una reazione a partire dalla prossima sfida in programma domenica 17 novembre alle ore 18 a Malgrate. L’avversario di turno sarà il Sangabriele Milano.

Il commento di coach Valentina Canali: “Abbiamo giocato una partita molto al di sotto delle nostre capacità, sia in attacco, dove siamo state non fluide e con poche idee, che in difesa, dove abbiamo inforcato delle distrazioni troppo clamorose. C’è da dire altresì che già è un campo difficile, se poi il metro arbitrale è quello cui abbiamo assistito, diventa quasi impossibile giocare. Torniamo a casa con l’amaro in bocca, non possiamo dire di no. Cercheremo di lavorare più duramente perché il nostro gioco sia più all’altezza di situazioni in cui la fisicità è così un fattore”.

Avis Sondrio-LBW Lecco 54-45

(16-15, 29-30, 42-38)

Avis Sondrio: Sigismundi, Bombardieri, Leoncelli 7, Quadrio 4, Benini, Pegorari, Agnelli 2, M.Scala 3, G.Scala 18, Puccio, C.Scala 19, Catanese 1.

All.: Puccio

LBW Lecco: Bassani 10, M.Aondio 3, G.Galli 2, V.Aondio 5, Scola 5, Davide 4, Oggioni 2, Oddo, Ratti, S.Galli 8, Cincotto 4, M.Rota.

All.: Canali.