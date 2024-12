BASKET DONNE, PRIMA AFFERMAZIONE ESTERNA PER LA LBW: 29-47 A TREZZANO

TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) – Riesce a trovare la prima vittoria in trasferta la LBW e la ottiene su un campo difficile come quello di Trezzano sul Naviglio. Gara molto dura e maschia quella che si è disputata al Pala Concordia, con un solo arbitro presente. Primo quarto all’insegna degli errori e delle palle perse che si chiude sul 4-8. La svolta arriva nel secondo dove la LBW alza l’intensità difensiva e piazza un break significativo che porta al 9-25 dell’intervallo e al massimo scarto sul 9-31 del 22′.

Da qui in poi la partita non ha più storia con le blucelesti che controllano agevolmente il punteggio nonostante il nervosismo per i contatti duri presenti sul campo e non sanzionati dall’arbitro. Da segnalare nel quarto periodo l’espulsione di Oddo per somma di falli con un tecnico e un antisportivo.

Due punti pesanti per la classifica che vedono le lecchesi risalire nelle prime posizioni e domenica prossima arriverà a Malgrate il Corsico per un match che si preannuncia non facile. Palla a due alle 18.

Le dichiarazioni a fine partita di coach Valentina Canali: “Una vittoria importante, in trasferta, su un campo difficile e in un clima a dir poco teso e fisico, per altro con arbitro singolo. Era davvero difficilissimo giocare bene a basket oggi, abbiamo fatto del nostro meglio, siamo state comunque brave e va bene così, portiamo a casa i due punti in trasferta e nessuno si è fatto male. Continuiamo a lavorare nel nostro percorso per migliorare ed essere più pronte anche a questo tipo di gare e situazioni”.

Vomm Impianti Trezzano-LBW Lecco 29-47

(4-8, 9-25, 21-38)

Vomm Impianti Trezzano SN: Arrigoni 12, Folli 2, Ziglioli, Faggioli 3, Ingrassia 5, Venturella ne, Lovati 1, Certomà 2, Colombo, Donà ne, Fabbro 4, Minervino.

All. Lieto.

LBW Lecco: Bassani 8, M.Aondio, G.Galli 2, V.Aondio 11, Scola 4, Oggioni 3, Oddo 6, Ratti, S.Galli, Cincotto 9, M. Rota 2, Fumeo 2.

All. Canali.