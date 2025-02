BASKET DONNE SERIE 12, PER IL COSTA RITORNO ALLA VITTORIA A TORINO

LECCO – La CLV-Limonta torna alla vittoria dopo lo scivolone in terra toscana di settimana scorsa ad Empoli.

Le ragazze di coach Andreoli vanno in doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto grazie ad un dominio sotto le plance di Kaczmarczyk e Osazuwa e a due “bombe” di Bonomi in uscita dalla panchina (22-8). Torino prova a reagire e, con un parziale di 0-6 si riavvicina, portandosi sul 22-14, ma Costa è sul pezzo e, grazie ad un siluro di Gorini dalla lunga distanza, chiude la frazione in vantaggio di 11 (25-14).

I secondi 10 minuti di gioco sono all’insegna dell’equilibrio, senza grandi acuti: 15-16 in favore delle ospiti e le padrone di casa vanno all’intervallo lungo in vantaggio sul punteggio tondo tondo di 40-30.

In avvio di terzo quarto le ospiti, dopo essere finite sotto 55-41, anche a causa dell’espulsione del coach torinese, reagiscono e si riavvicinano fino al -7. Le biancorosse sono così costrette al time-out per rimettere le cose a posto e, prontamente, le piemontesi vengono ricacciate a -13 (65-52).

Nell’ultimo quarto si segna poco: a metà periodo il parziale a favore di N’Guessan e compagne è di 7-0 (72-52). Da qui spazio alle giovanissime (Cibinetto, Serra, Olandi, Motta e Bruno) e modalità “ancora più green” on.