COSTA MASNAGA – Dura solamente dieci minuti la resistenza di Bolzano nella sfida di Serie A2 tra ‘biancorosse’ contro il Costa Masnaga. Il primo quarto si gioca a ritmi e percentuali alte, Costa tira maggiormente, ma le altoatesine segnano di più. Finisce 23-20 per le padrone di casa della Limonta con Vittoria Allievi ed Eleonora Villa particolarmente ispirate nella metà campo offensiva, ben supportate anche da Osazuwa.

Il secondo periodo comincia con Bolzano che impatta a quota 23, ma é un fuoco di paglia perché la Limonta piazza un 7-0 e si porta sul 30-23 a 6′ dall’intervallo lungo. Il parziale negativo viene chiuso da una tripla delle bolzanine a cui però rispondono prontamente le lecchesi con ben tre canestri dalla lunga firmati, nell’ordine, da Caloro, Brossmann e Villa (39-26). Brossmann continua ad avere un impatto super positivo e si va negli spogliatoi sul 45-30 per le locali.

Il terzo quarto è ‘Patty show’. La lunga tedesca mette a segno 10 punti consecutivi (con anche due ‘bombe’) e scava il solco (65-42). Nell’ultimo periodo la musica non cambia e c’è spazio anche per Gorini, Razzoli e Rotta. Risultato finale 81-56. Una bella Costa che si diverte e che fa divertire, di fronte a una cornice di pubblico numerosa e coinvolta. Il prossimo appuntamento è per sabato 11 alle 19 in quel di Udine, formazione che all’andata ebbe la meglio.

Limonta Costa Masnaga-Alperia Basket Club Bolzano 81-56

(23-20, 45-30, 65-42, 81-56)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 4 (2/6 da 2), Rotta, Osazuwa 12 (5/10 da 2), Caloro* 3 (0/1, 1/2), Villa E.* 18 (6/8, 2/6), Gorini, Razzoli, Villarruel 5 (0/2, 1/2), Allievi* 9 (3/6, 0/1), Bernardi 5 (2/5, 0/1), Tibè* 7 (2/6 da 2), Brossmann* 18 (4/8, 3/5). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/52. Tiri da 3: 7/17. Tiri liberi: 12/15. Rimbalzi: 39 16+23 (Brossmann 10). Assist: 21 (Tibè 4). Palle recuperate: 11 (Caloro 3). Palle perse: 10 (Osazuwa 2).

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh, Delbalzo Gueye 5 (1/4, 1/2), Kotnis* 23 (6/7, 3/9), Servillo* 3 (0/1, 1/5), Chrysanthidou* 13 (5/9, 1/3), Fall NE, Gualtieri 8 (3/7, 0/2), Assentato* 2 (1/2, 0/2), Vella* 2 (1/5, 0/2), Azzi NE. Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 17/38 . Tiri da 3: 6/26 . Tiri liberi: 4/5. Rimbalzi: 38 16+22 (Kotnis 14). Assist: 10 (Servillo 4). Palle recuperate: 3 (Logoh 1). Palle perse: 22 (Servillo 5).

Arbitri: Ferrero Regis M., Mamone L.