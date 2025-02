BASKET DONNE SERIE A2: LA LIMONTA SENZA PROBLEMI A SALERNO

SALERNO – Parte subito col piede sull’acceleratore la CLV-Limonta in quel di Salerno: canestri dalla distanza a raffica e solco scavato fin dalle prime battute. Un primo quarto da 28 punti messi a referto è un ottimo bottino, anche se quelli subiti sono stati 18, numero un po’ più alto rispetto alla media a cui è abituata la squadra di coach Andreoli. In attacco la palla ha viaggiato rapidamente ed in maniera fluida e le ragazze biancorosse hanno spesso preso il primo tiro possibile senza dover ricostruire nuovamente vantaggi.

Nel secondo periodo le percentuali nel tiro da 3 punti per le ospiti sono inevitabilmente scese, ma non sono calate l’attenzione a rimbalzo e c’è stato un controllo assoluto delle palle perse. Il parziale di questa frazione parla di un 5-23 in favore delle lombarde con 51 punti messi a segno (contro i 23 delle campane).

Dopo l’intervallo Costa scende in campo un po’ molle concedendo un parziale iniziale di 7-0, ma è un fuoco di paglia. Le ospiti riprendono a stringere le maglie in difesa e pian piano ritrovano fluidità anche in attacco chiudendo il terzo quarto avanti di 31 lunghezze (37-68).

Ultimi 10′ in controllo e partita che si conclude sul 52-83 con le ragazze di coach Andreoli che portano ognuna il proprio mattoncino, cosa importantissima vista anche l’assenza di Crowder impegnata con la propria nazionale. Un plauso a Matilde Motta che è stata in campo con energia e coraggio segnando in momenti decisivi e difendendo in maniera lodevole sul loro terminale offensivo numero uno.