BASKET DONNE SERIE A2, COSTA “SPAZZA” LA SPEZIA: 61-40 PER LA CLV LIMONTA

COSTA MASNAGA – Con un parziale pazzesco di 21-2 nel terzo quarto, chiusosi poi 21-5, la CLV-Limonta crea un solco incolmabile con le ospiti della Cestistica Spezzina e mette a segno un’altra vittoria. Un bel regalo per il factotum Bicio Ranieri che, nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, vede la sua squadra realizzare proprio 61 punti. Segno del destino!

Inizia bene la gara delle ragazze di coach Andreoli che partono forte spingendosi sul 6-0 e costringendo il coach di La Spezia ad un precoce time-out. A metà quarto il punteggio dice 14-5 con buone iniziative soprattutto di Crowder e Gorini e dopo 10′ il tabellone segna 20-8.

La seconda frazione vede la reazione delle liguri (8-13 il parziale) grazie a una diminuzione degli errori e ad una maggiore convinzione difensiva. Le bianconere riducono così il gap andando all’intervallo sotto solo di 7 lunghezze (28-21).

Come anticipato, il terzo quarto è un monologo firmato Costa. Impatto positivo di tutte le ragazze scese in campo, una difesa spesso molto precisa e buona coralità anche a livello offensivo. Il massimo vantaggio arriva sul 49-23. Il periodo si chiude sul 49-26 grazie ad un tiro libero ed un canestro successivo delle spezzine che permette loro di smuovere il punteggio. L’ultimo periodo non ha più nulla da dire. La gara termina 61-40 per le padrone di casa che regalano referto rosa e tanti sorrisi ai loro tifosi.

Nota di merito sicuramente per la giovanissima Giorgia Gorini, ancora decisiva, autrice di 17 punti con ottime percentuali al tiro ed una solidità anche difensiva. Buonissima prova anche per la tedesca Jennifer Crowder (in copertina) che ai 12 punti messi a segno aggiunge ben 10 assist e 8 rimbalzi. Buona prestazione anche dell’ex di turno Nancy N’Guessan che, soprattutto nel momento dell’accelerata brianzola, ha avuto un impatto importante (13 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e tanta energia). Il terzo quarto ha visto anche una Cristina Osazuwa “sul pezzo”, per lei ben 13 rimbalzi. Il pilastro Agnieszka Kaczmarczyk è stata usata col contagocce per via di una forma influenzale che l’ha debilitata (per lei comunque 4 stoppate, 5 rimbalzi e tanta solidità in neanche 10′ di gioco).

Prossimo appuntamento domenica 15 alle 18 a Broni, formazione tra le favorite per la vittoria finale. Sarà un bel test per le pantere, che non vedono l’ora di competere con il team pavese in un sempre sentitissimo derby lombardo.