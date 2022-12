COSTA MASNAGA – Mercoledì la Limonta Costa Masnaga ha battuto le Acciaierie Valbruna Bolzano 78-57 in una partita già finita dopo 8′ di gioco (19-7 con inerzia totalmente a favore), e in cui ci sono stati due elementi che hanno fatto da padrone.

La gara inizia subito in discesa per la Limonta (7-2 dopo 5′ con una buonissima Fietta) e Bolzano si vede costretta a chiamare time-out. L’ingresso di Tibè e Lele Villa scava il solco (21-10 a fine primo quarto). Dopo 3′ della seconda frazione, le padrone di casa doppiano esattamente le ospiti per ben tre volte (24-12 dopo 3′, 32-16 dopo 6.30″ e 36-18 dopo 8.30″). Si va all’intervallo lungo 39-20 per le lecchesi. A fine terza frazione il tabellone dice 60-36 e, 5′ dopo, la formazione di casa tocca il massimo vantaggio: 73-43. Finisce 78-57 per Costa, con minuti in campo per tutte e dodici le atlete a referto.

Tornando ai due fattori accennati prima. Il primo è stato lo ‘sciopero’ della tifoseria locale che, dopo l’ammenda ricevuta nella gara interna contro Castelnuovo, ha deciso di tacere durante tutta la durata del match trasformando il palazzetto in una chiesa: duecento persone ammutolite dalla paura. Riportiamo integralmente il post che è uscito sull’account ufficiale dei tifosi a riguardo: “Oggi i The Trasferitisti saranno presenti al palazzetto di Costa Masnaga a sostenere le Pantere, ma saranno in silenzio, in segno di protesta verso discutibili sanzioni pecuniarie applicate da arbitri/giudici dopo la precedente gara. Siamo consapevoli che anche sugli spalti, così come in campo, deve esserci correttezza e rispetto. Infatti non crediamo di aver mai mostrato comportamenti che vadano oltre un tifo sano e giocoso, pur con la comprensibile licenza di criticare qualche errore arbitrale madornale. Chiediamo che la FIP, gli arbitri e i giudici riconoscano alle tifoserie sempre corrette come la nostra, di poter almeno manifestare il proprio tifo senza lo spauracchio delle multe. Chi si offende per le critiche, anziché prendere atto dei propri errori e impegnarsi a correggerli, forse è meglio che non faccia l’arbitro”.

Il secondo aspetto riguarda il rifiuto delle ‘spazzoline’ a partecipare alla gara. Le bimbe del settore giovanile che, con passione e gioia, decidono da anni ogni settimana di stare accanto alla propria prima squadra e di dare una mano alla società, si sono sentite ferite per essere state allontanate prima che iniziasse la gara (quindi non certo per problemi disciplinari che comunque negli ultimi dieci anni mai si sono verificati) dallo stesso ‘duo’ arbitrale della ‘maledetta’ partita contro Castelnuovo, complici soltanto di essere state in dieci invece che in quattro.

Dopo i fatti, un’analisi: a ogni azione, si sa, corrisponde una reazione. Basterebbe soltanto avere un minimo di umanità e sensibilità e non interpretare il proprio ruolo col principio del sospetto. Così, spesso, i danni possono essere elevati soprattutto se i ‘condannati’ vivono con educazione e passione il proprio ruolo e non con violenza o arroganza. Ora, al solito, si deve ricostruire un rapporto e piacevoli abitudini con chi si è sentito tradito dalla propria passione.

Limonta Costa Masnaga-Acciaierie Valbruna Bolzano 78-57

(21-10, 39-20, 60-36, 78-57)

Limonta Costa Masnaga: Fietta* 10 (3/8 da 2), Rotta, Osazuwa* 4 (2/5 da 2), Caloro 7 (1/3, 1/3), Villa 20 (8/10, 1/5), Gorini, Razzoli, Villarruel* 9 (3/3, 1/3), Allievi* 1 (0/5 da 2), Bernardi 3 (0/3 da 3), Tibè 12 (6/11, 0/1), Brossmann* 12 (5/13 da 2). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 28/59 – Tiri da 3: 3/18 – Tiri Liberi: 13/21 – Rimbalzi: 58 19+39 (Brossmann 17) – Assist: 23 (Villa 5) – Palle Recuperate: 13 (Brossmann 3) – Palle Perse: 21 (Caloro 3) – Cinque Falli: Osazuwa

Acciaierie Valbruna Bolzano: Nasraoui* 15 (4/14, 0/3), Giordano* 6 (1/4, 1/2), Scordino 4 (2/3, 0/1), Boccalato 6 (1/6, 0/2), De Marchi* 4 (2/4, 0/4), Cela NE, Fabbricini 3 (1/3, 0/1), Marcello 3 (1/2 da 3), Schwienbacher* 5 (1/1, 1/3), Jurhar* 11 (4/14, 0/1). Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 16/49 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 16/22 – Rimbalzi: 38 12+26 (Jurhar 12) – Assist: 9 (Nasraoui 2) – Palle Recuperate: 9 (Giordano 3) – Palle Perse: 23 (De Marchi 6)

Arbitri: Vicentini E., Capatan V.