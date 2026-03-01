BASKET DONNE SERIE A2: COSTA VINCE A MILANO E RICONQUISTA LA VETTA

MILANO – Grande prova di carattere per CLV-Limonta Costa Masnaga, che si impone nello scontro diretto sul parquet della Repower Sanga Milano con il punteggio di 65-84, conquistando due punti bellissimi e riprendendosi il primo posto in classifica.

L’avvio di gara sorride alle biancorosse, subito aggressive con Teder a spingere sull’acceleratore e precise dall’arco. I ritmi sono alti e favoriscono le ospiti che, a metà quarto, sono avanti 4-11. Le padrone di casa hanno una pronta reazione (8-11), ma le lecchesi le ricacciano indietro con un parziale di 0-6 (8-17). Il periodo si chiude in favore delle ospiti col punteggio di 12-18. Il secondo quarto si apre con bomba di Sanogo (12-21), ma le milanesi, con un parziale di 6-0 (18-21), obbligano coach Bereziartua a chiamare time-out.

I canestri di Brossmann e Cibinetto permettono a Costa di costruire il primo margine, mentre N’Guessan firma il canestro che vale il vantaggio in doppia cifra (19-29).

Milano però non si lascia sorprendere e reagisce con un parziale di 11-1, rientrando rapidamente in partita e riportando l’equilibrio (30-30). Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 32-30 e tutto ancora da decidere.

Nel terzo quarto le padrone di casa trovano anche il primo sorpasso della gara grazie al canestro di Toffali (45-44). Costa, però, non perde lucidità e risponde con l’energia e la presenza sotto canestro di Moscarella e Brossmann, mantenendo la partita aperta in vista dell’ultimo periodo (49-53). È negli ultimi dieci minuti che le biancorosse cambiano definitivamente marcia. Lottano a rimbalzo, riprendono a correre e ad alzare i ritmi e per Sanga si fa tutto in salita. Con un parziale di 31-16 Costa Masnaga prende il controllo della gara e allunga in maniera decisiva, scavando il solco che chiude la sfida (65-84). Teder e Moscarella sono indemoniate e Brossmann nei momenti chiave è una sentenza.

Prestazione da doppia doppia per Moscarella che mette a segno 19 punti e cattura 15 rimbalzi, e per Brossmann, che chiude con 18 punti e 13 rimbalzi. Partita monstre per Johanna Teder, vicina alla tripla doppia con 19 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Buona anche la prova offensiva di Cibinetto, autrice di 4 canestri dalla lunga distanza.