BASKET DONNE SERIE A2: DOPO SEI VITTORIE, COSTA CADE IN TOSCANA

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Si interrompe a sei vittorie la striscia positiva della CLV-Limonta, sconfitta in terra toscana dalla Polisportiva San Giovanni Valdarno in un match valido per il campionato di basket femminile di Serie A2.

Una partita difficile in cui ad avere la meglio sono stati la maggior fisicità e intensità di gioco delle aretine che hanno messo a dura prova la resistenza delle pantere allenate da coach Andreoli. Sotto di due punti all’intervallo (39-37), le biancorosse chiudono il terzo quarto sotto di 9 (59-50) e crollano fino a -20 a 3′ dalla sirena finale.

Una piccola scossa nei minuti finale accorcia le distanze: la partita si chiude sul 78-69 per le padrone di casa. Valdarno conquista così la vetta solitaria della classifica, mentre Costa scende al secondo posto appaiata a Broni e Castelnuovo, entrambe avversarie ancora da affrontare.

“Abbiamo disputato una partita troppo disconnessa e, allo stesso tempo, dobbiamo fare i complimenti alle nostre avversarie che oggi sono state particolarmente sul pezzo – dichiara Andreoli – Hanno saputo alzare l’intensità di gioco al momento giusto, tirando con percentuali da 3 punti che non hanno mai avuto finora (44% contro il 27% di media), mettendoci in grande difficoltà nell’inseguire, soprattutto con le lunghe. Hanno meritato di vincere ma non dobbiamo demoralizzarci. Lavoreremo in settimana per analizzare quello che non ha funzionato”.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – CLV-Limonta Costa Masnaga 78-69

(24-19, 39-37, 59-50, 78-69)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 1 (0/2, 0/1), Nasraoui* 17 (7/14, 1/2), Rossini* 10 (4/4, 0/2), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 11 (4/8, 1/2), Lazzaro 3 (0/3, 1/3), Sposato NE, Mioni 16 (6/8 da 2), Bocola* 8 (1/3, 2/2), Amatori 4 (1/2 da 2), De Cassan* 8 (2/3, 1/2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 25/47 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 36 7+29 (Nasraoui 9) – Assist: 11 (Rossini 5) – Palle Recuperate: 11 (De Cassan 4) – Palle Perse: 16 (Reggiani 4).

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 17 (2/6, 4/7), Cibinetto 2 (1/1, 0/1), Osazuwa 6 (3/5, 0/1), Caloro NE, Gorini 9 (0/1, 2/4), Piatti*, N’guessan* 3 (0/5, 1/1), Allievi* 6 (2/7 da 2), Bernardi 6 (3/3, 0/2), Pappalardo 7 (2/6, 1/3), Tibè* 13 (5/9, 0/1)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 37 12+25 (Tibè 9) – Assist: 7 (Allievi 3) – Palle Recuperate: 9 (Allievi 4) – Palle Perse: 16 (Allievi 5).

Arbitri: Cattani F. e Roberti E.