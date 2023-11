BASKET DONNE SERIE A2: LA CLV/LIMONTA CALA IL TRIS

COSTA MASNAGA – Tempo di derby in casa Costa che ha ospitato sul proprio parquet la formazione del San Giorgio Mantova dell’ex Elena Fietta.

Parte subito forte la CLV-Limonta (10-3) che, fin dalle prime battute, mette il naso avanti grazie ad una ritrovata solidità difensiva. Nel mezzo una partita fatta di sprazzi: Costa anche a +13 a inizio secondo quarto, divario che rimane invariato all’intervallo (38-25). Ma le mantovane non ci stanno e si riportano sotto nel punteggio con un parziale di 10-0 ad inizio frazione (40-38). Ma é un fuoco di paglia. Nel quarto periodo la compagine di casa non lascia più spiragli alle avversarie e tocca prima il +13 (61-48) e poi il +19, massimo vantaggio del match (67-48). Peccato per il piccolo black-out sul finire che fa chiudere la partita col punteggio di 69-57 per le biancorosse.

In doppia cifra per il team di coach Andreoli (a sinistra) N’Guessan e Bernardi con 13 punti e Tibè e Allievi con 10. Da segnalare gli 8 rimbalzi e gli 8 assist sempre di Allievi ed una stoppata fantasmagorica di Osazuwa (anche 9 punti per lei).

Grazie alla sconfitta di Castelnuovo Scrivia le pantere raggiungono al primo posto in classifica proprio le piemontesi appaiate ad 8 con la vicina Giussano, la favorita San Giovanni Valdarno e la sempre ostica Broni.

CLV-Limonta Costa Masnaga-S. Giorgio MantovAgricoltura 69-57

(23-16, 38-25, 50-42, 69-57)



CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 2 (1/1, 0/4), Cibinetto NE, Osazuwa 9 (3/6 da 2), Caloro* 3 (0/2, 1/7), Gorini, Razzoli NE, Piatti* 7 (2/4, 1/3), N’guessan 13 (1/4, 3/5), Allievi* 10 (4/9, 0/2), Bernardi 13 (2/2, 2/4), Pappalardo 2 (1/2, 0/2), Tibè* 10 (5/11 da 2)

Allenatore: Andreoli

Tiri da 2: 19/41 – Tiri da 3: 7/28 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 47 11+36 (Allievi 8) – Assist: 22 (Allievi 8) – Palle Recuperate: 5 (Allievi 2) – Palle Perse: 13 (Allievi 5)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 13 (2/9, 2/3), Novati* 18 (1/5, 4/9), Llorente* 3 (1/5 da 2), Dell’olio 5 (0/3, 1/1), Petronio* 2 (1/1, 0/3), Buelloni NE, Eboigbodin NE, Cremona 2 (1/1 da 2), Bottazzi 3 (0/1, 1/3), Orazzo* 11 (3/8, 0/4)

Allenatore: Purrone

Tiri da 2: 9/33 – Tiri da 3: 8/23 – Tiri Liberi: 15/23 – Rimbalzi: 40 7+33 (Llorente 10) – Assist: 17 (Fietta 7) – Palle Recuperate: 2 (Fietta 1) – Palle Perse: 16 (Fietta 5)

Arbitri: Scarfò G., Curreli M.