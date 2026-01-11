BASKET DONNE SERIE A2: LA LIMONTA COSTA MASNAGA BATTE LE FOXES 79-94

GIUSSANO (MB) – La CLV-Limonta Costa Masnaga riprende la cavalcata in campionato vincendo contro le Foxes Giussano con il punteggio di 79-94 al termine di una gara sempre condotta. L’approccio delle biancorosse è immediatamente aggressivo: il primo quarto è un vero show offensivo, con 34 punti realizzati e un ritmo che mette subito in difficoltà le padrone di casa.

La tripla di Volpato spinge Costa fino al +20, dando l’impressione di una partita già indirizzata (09-29). Giussano, però, non si arrende, trova un’importante reazione e chiude la prima frazione 19-34 anche grazie ad una tripla segnata allo scadere. Nel momento di maggiore pressione (6-0 per le Foxes ad inizio secondo periodo, 25-34), Costa ritrova lucidità e solidità grazie a Patricia Brossmann firmando il nuovo +10 (39-49) prima dell’intervallo e permettendo alle ospiti di rientrare negli spogliatoi con il controllo del match.

Al rientro in campo, le biancorosse aumentano nuovamente l’intensità. Il terzo periodo si chiude 31-23 per Costa, che allunga ulteriormente nel punteggio grazie a una manovra offensiva fluida e a una difesa sempre presente e all’asse Teder/Brossmann a cui si aggiunge Marta Moscarella. Olandi a fil di sirena colpisce dall’arco per il +18, spegnendo le speranze di rimonta delle padrone di casa (62-80). Solo negli ultimi due minuti Giussano riesce a ridurre parzialmente il divario, rendendo il passivo meno pesante ma senza mai rimettere realmente in discussione l’esito dell’incontro.

Dal punto di vista individuale, Brossmann chiude come miglior realizzatrice con 19 punti, ma la prestazione che spicca su tutte è quella di Moscarella, protagonista di una prova dominante sotto le plance: 16 punti, 21 rimbalzi e 43 di valutazione. Bene anche Teder che smista ben 8 assist e solida la prova di Cibinetto e N’Guessan, ormai arrivate ad un ottimo livello di maturazione. Da segnalare anche qualche bella folata di Volpato, il canestro più fallo messo a segno da Algeri ed i 6 punti di Redaelli (entrambe classe 2008).