MILANO – Nella sfida tra “feline” di Serie A2, le tigri del Ponte Casa d’Aste Sanga Milano hanno la meglio sulle pantere della Limonta Costa Masnaga. 67-58 per il risultato finale.

Inizio furente per il Sanga che parte 6-0 con due ‘triple’ a bersaglio e allunga poi sull’11-2 del 5.39. Coach Seletti deve ricorrere al time-out, che é utile e provoca nelle pantere una reazione (complice anche l’ingresso in campo di Lele Villa). Con un parziale di 0-8, la Limonta si riporta sotto 11-10. Buonissimo anche l’impatto della classe 2005 Osazuwa, chiamata a un compito non semplice data la stazza della sua diretta avversaria Van Der Keijl. Il primo quarto finisce 15 pari con due fiammate di Fietta per le ospiti.

A inizio seconda frazione c’è il primo e unico vantaggio Costa, ma una ‘bomba’ di un’ottima Penz ricaccia indietro subito l’assalto della Limonta. Il Sanga è inarrestabile e con due canestri consecutivi dalla lunga si porta sul 27-19 a metà quarto. Qualche gita in lunetta riporta le lecchesi a contatto (32-29 a 1’30”), ma un canestro delle padrone di casa fa chiudere i conti sul 34-29.

Il terzo quarto non regala grandi parziali fino al 47-37 del 3.30, massimo vantaggio Sanga fino a quel momento. Una piccola reazione riporta Costa sotto di 7 lunghezze a chiusura di tempo (51-44). Le ospiti, in più di un’occasione, difendono molto bene, ma le milanesi sono formazione solida ed esperta. Sanga vola anche a +14 (63-49 a 2’47” dalla sirena finale), ma due perle di Eleonora Villa riducono il divario.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano-Limonta Costa Masnaga 67-58

(15-15, 34-29, 51-44, 67-58)



Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano: Toffali* 10 (5/7, 0/2), Novati* 10 (2/6, 2/5), Guarneri 5 (2/4 da 2), Beretta 10 (2/2, 2/5), Penz* 9 (0/5, 3/7), Thiam NE, Van Der Keijl* 10 (5/5 da 2), Bonomi 4 (1/4, 0/5), Hatch NE, Madonna* 9 (0/2, 3/7), Serralunga NE, Finessi NE.

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/35 – Tiri da 3: 10/31 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 43 11+32 (Van Der Keijl 12) – Assist: 23 (Madonna 7) – Palle Recuperate: 9 (Madonna 3) – Palle Perse: 18 (Toffali 5)

Limonta Costa Masnaga: Fietta* 4 (2/10 da 2), Rotta NE, Osazuwa* 9 (4/5 da 2), Caloro 2 (0/2 da 2), Villa 23 (6/12, 3/8), Razzoli NE, Villarruel* 2 (1/2, 0/1), Allievi* 8 (2/9, 0/3), Bernardi 3 (1/2 da 2), Tibè, Brossmann* 7 (0/4, 0/1).

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 16/49 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 17/21 – Rimbalzi: 37 12+25 (Allievi 11) – Assist: 5 (Villa 2) – Palle Recuperate: 12 (Allievi 3) – Palle Perse: 15 (Villa 4)

Arbitri: Carella G., Scolaro A.