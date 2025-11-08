BASKET DONNE SERIE A2: PER COSTA VITTORIA A MONCALIERI. SUPER TEDER

MONCALIERI (TO) – La CLV-Limonta parte bene col quintetto “classico” formato da Teder, Pirozzi, Cibinetto, Moscarella e Brossmann andando avanti sul 2-7, ma é un fuoco di paglia. Moncalieri reagisce e ristabilisce l’equilibrio con una positiva Colli. Gli sforzi però si rivelano vani perché, grazie ad una fiammata di Brossmann, le lombarde scappano sul 9-16 costringendo il coach piemontese a chiamare time-out. Il rendimento di Moscarella é costante (12 punti e 3 rimbalzi fin qui) e spinge le sue sul 14-24 di fine quarto.

La seconda frazione parte male per le biancorosse che vengono sovrastate dall’energia della Libertas che piazza un parzialone di 13-0 (27-24). La CLV subisce la pressione delle ragazze di casa e butta via troppi palloni (16 perse nei primi 20 minuti); in più Pellegrini é on fire e l’inerzia é totalmente dalla parte di Moncalieri. Un canestro dalla lunga allo scadere manda le due formazioni al riposo lungo sul punteggio di 40-31. Da sottolineare il 6/17 da tre punti delle piemontesi nella prima metà di gara.

Il terzo quarto comincia con la squadra di coach Bereziartua sul pezzo: Cibinetto&compagne dapprima riducono il divario con un parziale di 0-7 (40-38), poi impattano a quota 48 ed infine mettono il naso avanti grazie ad una tripla di Brossmann a 1.15 dal termine (50-51). Una buona Teder in questo frangente permette alla CLV-Limonta di andare all’ultimo riposo sul +1 (52-53).

La frazione finale si apre con le padrone di casa che si portano in parità. A questo punto Moscarella (top scorer con 24 punti a cui aggiungono 9 rimbalzi) sale in cattedra e, con 5 punti consecutivi, porta le sue sul +5 (53-58). Moncalieri non molla e si riporta a -1 (60-61), ma una buonissima Johanna Teder (16 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) e una fiammata di Cibinetto (19 punti per lei, con 3/5 da 3) cacciano le padrone di casa a -8 (60-68) a 1.33 dalla sirena.

Ultimi tentativi della Libertas vani e Costa può tornare a casa con 2 punti importanti (69-75).