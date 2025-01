BASKET DONNE SERIE A2: STOP A EMPOLI PER LA LIMONTA COSTA MASNAGA

EMPOLI (FI) – Si conferma bestia nera per le “pantere” di coach Andreoli la USE Basket Empoli che, anche nella gara di ritorno, ha la meglio sulla formazione di coach Andreoli.

Il primo quarto vede le padrone di casa dominare nel punteggio, complice anche la netta differenze di percentuali al tiro (8/14 per Empoli con 4/7 da 2 e 4/7 da 3 contro il 3/19 di Costa con 0/9 da 3). I primi minuti si segna poco, dopo 5′ la USE è avanti 9-4, poi la compagine toscana macina canestri su canestri e si porta sul 22-8.

Nel secondo quarto Empoli tocca il massimo vantaggio (32-19). N’Guessan con la sua energia prova a tenere a galla la CLV-Limonta (36-27), ma il gap tra le due formazioni all’intervallo lungo è ancora di 11 lunghezze (44-33). La scossa per Crowder e compagne arriva ad inizio terza frazione: si stringono le maglie in difesa e ci si affida ad una buona Cristina Osazuwa (20 punti & 12 rimbalzi). Parziale di 0-9 (44-42) e partita riportata sui binari. Il sorpasso masnaghese arriva al 37esimo (50-51) grazie ad una bella giocata tra Kaczmarczyk e, appunto, Osazuwa. Un minuto dopo le ragazze di Andreoli si portano addirittura sopra di 5 punti (50-55, parziale di 6-22), ma sul finire incassano un 8-0 che riporta l’inerzia dalla parte di Colognesi&Co.

Si va così agli ultimi 10′ di gara col tabellone che segna 58-50 in favore delle toscane. Il parziale negativo continua (10-0) e viene chiuso dopo quasi 4′ dalla solita N’Guessan (60-57). Il nuovo controsorpasso avviene grazie ad un tiro libero di Kaczmarczyc ma soprattutto ad una “bomba” in transizione di Benny Bonomi (60-61 a 6′ dal termine). Ma Empoli non ci sta, ha una pronta reazione e a 2′ dalla sirena finale costringe Costa al time-out (67-63).

Niente da fare per le pantere che devono alzare bandiera bianca. Finisce 74-68 con perdita del secondo posto possibile e sorpasso proprio della formazione di coach Cioni a causa del doppio scontro diretto a sfavore.