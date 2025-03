BASKET DONNE SERIE A2: CLV-LIMONTA SUL VELLUTO CONTRO BENEVENTO

COSTA MASNAGA – Tutto facile per la CLV-Limonta nella gara di sabato contro il fanalino di coda Benevento.

Le ragazze di coach Andreoli indirizzano la partita fin dalle prime battute: dopo il 4-4 iniziale piazzano un parziale di 14-0 (18-4) che, di fatto, pone già un solco abbastanza profondo tra le due formazioni. Il quarto si chiude sul 33-12 con le padrone di casa che tirano col 100% da 2 punti (15/15). La seconda frazione vede le ospiti piazzare un 0-4 che è chiuso prontamente da una “bomba” di Bonomi. Il punteggio all’intervallo è un perentorio 52-21 con un parziale di 19-9 in favore delle brianzole.

Costa Masnaga amministra nel secondo tempo, allungando ulteriormente nell’ultimo quarto con un parziale di 24-8. C’è spazio per tutte tranne che per Gorini ferma ai box. Top scorer Matilde Motta con 22 punti. Cristina Osazuwa continua nella costanza delle due prestazioni con 21 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra anche l’energica Nancy N’Guessan con 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

In generale una buona gara corale in vista dell’ostica trasferta ligure a La Spezia di sabato prossimo.