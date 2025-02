BASKET DONNE SERIE A2: TERZO “ROSA” CONSECUTIVO PER COSTA MASNAGA

COSTA MASNAGA – Terza vittoria consecutiva per le ragazze di coach Andreoli che, nella serata di ieri, hanno avuto la meglio sulla Libertas Moncalieri. Partita dominata dall’inizio alla fine dalla squadra brianzola che, all’intervallo, doppia le avversarie sul 30-15 e che, nella seconda parte di gara, continua ad incrementare il punteggio fino al perentorio 72-39 finale.

Dopo poco più di 4 minuti le padrone di casa della CLV sono già 10-0 con una Kaczmarczyk che inizia frizzante facendo vedere tutte le sue skills. Con qualche canestro sbagliato e qualche rimbalzo offensivo di troppo concesso, Crowder & Co. chiudono il primo quarto sul 15-6. Nel secondo periodo continuano gli errori per le masnaghesi, sia per quanto riguarda gli appoggi da sotto che per quanto concerne i tiri aperti e, a metà, il tabellone segna il punteggio di 19-11. Verso la fine dei secondi dieci minuti di gioco la CLV-Limonta accelera e, sfruttando anche la fisicità di Osazuwa, si porta all’intervallo lungo sul 30-15.

La terza frazione vede come protagonista l’immenso atletismo di N’Guessan che, in più occasioni, lascia le avversarie a leggere la targa. Le biancorosse cominciano a correre con continuità e a far viaggiare la palla ed il risultato è il 51-28 di fine periodo.

L’ultimo quarto vede in campo le più piccoline che giocano con coraggio e con l’intensità giusta. Da sottolineare i primi due punti in serie A2 di Giulia Orlandi, classe 2008.