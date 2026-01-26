BASKET DONNE SERIE C: LBW SUPERA BRONI 58-39, ORA TESTA A TRADATE

LECCO – Quarta vittoria consecutiva per la LBW, che supera con autorità anche le giovani della Broni Academy, mantenendo la vetta della classifica. Le lecchesi interpretano la gara nel modo migliore fin dalle prime battute, costruendo il successo soprattutto grazie a una difesa solida.

L’avvio è di marca ospite, con Broni che firma il primo mini-break sul 4-0 grazie a Sangan, ma la reazione delle padrone di casa è immediata. La difesa bluceleste sale di intensità e, tra la fine del primo quarto e l’intero secondo periodo, concede alle avversarie soltanto 4 punti. Dopo il parziale di 10-2 che chiude la prima frazione sul 10-6, con Capellini protagonista da 8 punti, arriva un altro clamoroso break di 17-2 che spacca definitivamente la partita. All’intervallo lungo il tabellone recita 27-8 per la D’Avino Consulting, che va al riposo con un vantaggio più che rassicurante.

Nel terzo periodo la squadra di coach Canali controlla il divario, dando spazio a tutte le giocatrici della panchina. Broni prova a reagire trovando qualche canestro con Grossi e Mambretti, ma il distacco resta stabilmente oltre i 20 punti. Nell’ultimo quarto le ospiti partono forte con un break di 7-0 che le riporta sul 43-27, ma le blucelesti tornano rapidamente a segnare e gestisce senza problemi gli ultimi minuti, mantenendo un margine significativo fino alla sirena finale e conquistando così un meritato referto rosa.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: per la terza giornata di ritorno la D’Avino Consulting LBW sarà impegnata in un match più impegnativo, venerdì 30 gennaio alle 21.15 sul campo della Sportlandia Tradate, formazione in netta crescita.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali: “Era importante affrontare la partita con serietà e lo abbiamo fatto, offrendo ancora una volta una prestazione difensiva molto solida e tenendo le avversarie sotto i 40 punti. Abbiamo faticato un po’ più del necessario in attacco, con meno fluidità di quella che vorrei a questo punto della stagione, con tante palle perse e tirando con cattive percentuali. Tuttavia ho apprezzato l’atteggiamento, la voglia di stare in campo bene e il contributo da parte di tutte le 12 ragazze scese in campo.

Ora testa alla prossima trasferta a Tradate, un campo sempre molto insidioso per noi, dovremo prepararci bene”.

D’Avino Consulting LBW – Broni Academy 58-39 (10-6, 27-8, 43-20)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 11, V. Aondio 4, M. Aondio 8, Capaldo 3, G. Galli 4, Ratti 1, Oggioni 7, Cincotto 6, S. Galli 4, Fumeo, Levi, Capellini 10. All.: Canali.

Broni Academy: Scardaci, Grossi 5, Trovato 2, Sangan 12, Tafa, Catenacci 2, Dolynska, Torlaschi 2, Pozzato 4, Lana 7, Mambretti 5. All.: Cremaschi