BASKET DONNE: SESTA VITTORIA DI FILA PER LBW, 36-55 A VILLA GUARDIA

VILLA GUARDIA (CO) – Prosegue la marcia della LBW, arrivata alla sesta vittoria consecutiva dopo aver violato il campo del Villaguardia. Gara di sostanza delle lecchesi che prendono il largo nel terzo quarto dando l’impressione di avere più qualità rispetto alla squadra di casa. Un successo che permette alla squadra di Canali di consolidare il quarto posto con 18 punti alle spalle di Vittuone, Sondrio e Sangabriele.

Primo quarto di difficoltà per le ospiti, che faticano a trovare la via del canestro e concedono in difesa finendo sotto per 18-14. All’inizio del secondo periodo arriva la svolta, con un break di 10-0 che mette al muro Villaguardia sul 18-24 del 15′. L’intensità della difesa consente alla LBW di tenere in controllo il match,che, dopo il 25-29 dell’intervallo, si mette in discesa e non ha più storia, con il divario che tocca il +19 al 28′ sul 28-37. La profondità della panchina delle blucelesti fa la differenza e la gara è ormai in cassaforte.

L’ultimo periodo è di totale gestione con la tripla della rientrante Capellini, tornata dall’Erasmus, che porta al 36-55 finale.

Ora, dopo le festività, la squadra tornerà in campo domenica 5 gennaio 2025 alle 18 a Malgrate per affrontare in amichevole il Villaguardia. Sarà un antipasto per l’ultima gara di andata, che vedrà le lecchesi impegnate con il Gavirate, che occupa la quinta posizione in classifica alle spalle delle lecchesi. La gara è in programma domenica 12 gennaio 2025 alle 18 al palazzetto Pietro Scola di Malgrate.

Gs Villaguardia – LBW 36-55 (parziali: 18-14, 25-29, 30-47)

Gs Villaguardia: Bianchi 14, Galbiati 8, Benzoni 6, Palermo 5, Della Bosca 2, Quadroni 1, Okland, Limonta, Mariani, Visiello, Vitangeli, Montorfano. All.: Molteni.

LBW: Bassani 7, M.Aondio 2, G.Galli, V.Aondio 11, Davide, Oggioni 2, Oddo 7, Ratti 2, S.Galli 10, Cincotto 8, M.Rota 3, Capellini 3. All.: Canali.

Le dichiarazioni post gara di coach Valentina Canali: “Una buona partita da parte nostra e una vittoria importantissima, in trasferta, che ci permette di rimanere agganciate al terzetto di testa. Il primo tempo ci ha viste meno precise in attacco e meno quadrate in difesa del dovuto, con una Villaguardia in grande spolvero che ha punito le nostre distrazioni con efficacia, sia in transizione che nel tiro da fuori. Noi presenti, positive, ma non eccellenti. Il secondo tempo invece abbiamo giocato decisamente una buonissima pallacanestro, con grande energia difensiva e, di conseguenza, una bella fluidità in attacco. Arriviamo a questa pausa di Natale con una striscia positiva di 6 vittorie consecutive e un bilancio soddisfacente. Abbiamo maturato 3 sconfitte in 12 gare, e fra queste il rammarico del “potevamo fare meglio” resta per la trasferta a Sondrio, dove pur sappiamo che non si vince mai. Ora dopo la pausa ci attende un avversario molto ostico come Gavirate per chiudere il girone di andata, ma prima ci godiamo qualche giorno di meritato riposo”.