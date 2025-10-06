BASKET DR3: NP OLGINATE ESORDISCE BATTENDO ALMENNO IN TRASFERTA

OLGINATE – Buona la prima, e non per caso.

Quando si ottiene un buon risultato al primo tentativo, spesso si è portati a pensare che sia frutto della fortuna. Ma dietro quel primo successo da parte della Np Olginate, ci sono lavoro, impegno e, soprattutto, un gruppo unito. Buona la prima, sì, ma perché alle spalle c’è una squadra che ha creduto in questa vittoria.

Inizia bene la stagione 2025-26 per la formazione della Dr3 della Np Olginate, con il quintetto di coach Marzio Puglisi, che espugna il campo bergamasco dell’Almenno San Salvatore. Vittoria contro Bolliti con il risultato di 75-83 con parziali di 19-23, 43-39, 58- 63. Si è vista, Olginate, molto compatta, determinata, e brava anche nel rimanere sempre concentrata. Una vittoria che vale tanto per questi ragazzi e per la società.

Soddisfatto, ovviamente, coach Marzio Puglisi che analizza la serata di venerdì in terra bergamasca: “I ragazzi sono partiti un po’ tesi considerato il debutto. Ci sta. Ci ha pensato Cristiano Motta a sbloccare questa tensione, giocando con grande attenzione, segnando anche canestri importanti”.

Olginate sferra il primo allungo: “Abbiamo iniziato a scavare un piccolo solco, con Almenno comunque rimasto ancora in partita tanto che i locali, riescono anche ad andare all’intervallo sul +4, ed in questo tratto di partita, è emersa l’esperienza di alcuni giocatori. Rimarchiamo che Olginate è una squadra molto giovane, e da queste sfide, dobbiamo imparare tante cose, come essere cinici ed anche, passatemi il termine, più sgamati”.

Si ritorna in campo.

“In cattedra Nicholas Manzoni che emerge per rapidità e precisione al tiro. La squadra lo affianca in maniera impeccabile. Ci riportiamo sopra nel risultato. Almenno chiede due time-out. Mi aspettavo qualche cambiamento in difesa da parte loro, ma Bolliti ha continuato a giocare a uomo. La nostra lettura tecnica e tattica non è cambiata, ed Olginate ha allungato decisamente portandosi anche sul +16. Questo margine l’abbiamo gestito fino alla fine, mettendo in risalto anche le tre bombe consecutive realizzate da Andrea Fiore, che ha sancito una vittoria meritata per Olginate”.

“Una vittoria di squadra – conclude coach Puglisi -, pur consapevole che bisogna lavorare su alcuni aspetti. Un Olginate che esce a testa alta, e mi ha fatto molto piacere vedere che alcuni giovani hanno avuto coraggio di osare. Rimaniamo sempre concentrati e lavoriamo per la prossima sfida”.

Np Olginate – Almenno San Salvatore 75-83

Mattavelli 4, Defendi 9, Meani 2, Motta 18, Oriana, Sottocorno, Panzeri 4, Manzoni 25, Fiore 18, Milani 2, Gilardi 1.

RedSpo