BASKET DR3: NP OLGINATE, FINALE DI STAGIONE ELETTRIZZANTE

OLGINATE – I complimenti alla formazione della Npo di coach Stefano Cattani, con il quintetto olginatese che strappa il biglietto per i play off del campionato di serie Dr3 di basket maschile, vincendo, nella penultima giornata di ritorno, sul campo del Carnate con il risultato di 59-66 con parziali di 13-21, 32-38, 47-50.

Una vittoria voluta, arrivata, ma con Carnate che non hai mai smesso di lottare.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi – ha dichiarato coach Cattani – perché hanno lottato alla grande, anche quando Carnate è rientrata in partita. Siamo partiti molto forte raggiungendo anche un buon vantaggio, giocando anche un ottimo basket. Nel terzo quarto abbiamo subito un po’ un calo di concentrazione, con i locali che sono rientrati, perché ci tenevano a vincere questa partita. Ma non sono mai stato preoccupato sull’esito del match – conclude il coach della Npo – perché ho visto un gruppo coeso, determinato e convinto di vincere questa sfida. E così è stato”.

NPO: Brambilla, Lesiuk, Pensotti 6, Losa 7, Motta 7, Corti ne, Ripamonti 2, Bonacina, Manzoni 13, Mattavelli 15, Milani 16, Falzetta ne.

Fattore campo ampiamente rispettato, nella sfida disputata al PalaRavasio, con il quintetto di coach Stefano Cattani che archivia, con il risultato di 73-53 (25-4, 36-18, 65-31) la formazione bergamasca dell’Osio Sotto.

Secondo successo consecutivo, quindi, per la formazione olginatese, che chiude alla grande la stagione regolare del campionato Dr3 di basket. Soddisfatto coach Cattani: “Sono contento della prova della squadra, e per il fatto di aver vinto anche questa ultima sfida casalinga della stagione regolare. Ho dato spazio anche a quei giocatori che durante la stagione, hanno giocato meno partite, e tutti, hanno risposto molto bene. Abbiamo affrontato una squadra, Osio, che era già retrocessa, ma era importante per Olginate, iniziare la partita concentrata, e già al termine del primo quarto, la partita si è indirizzata in maniera positiva per la Npo. Adesso ci prepariamo per i play off – conclude Cattani – affrontando la difficile formazione bergamasca del Dalmine”.

NPO: Brambilla 2, Lesiuk 11, Pensotti 2, Losa 3, Motta 10, Corti, Ripamonti 9, Bonacina 12, Manzoni 5, Mattavelli 16, Milani 1, Falzetta 2.

