BASKET DR3: SCONFITTA CASALINGA PER OLGINATE CON LA DUE VI GALBIATE

OLGINATE – Il quintetto della Npo di coach Stefano Cattani è sceso in campo venerdì sera per affrontare, nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Dr3, la Due Vi di Galbiate. Come all’andata (il quintetto galbiatese vinse di 3 punti), la formazione ospite vince il derby lecchese, stavolta con il risultato di 61-66 – parziali 20-18, 35-34, 49-55. Non è bastato ai ragazzi di Cattani vincere due frazioni di gioco per portare a casa i due punti, decisamente utili per la classifica della Np Olginate. Una partita che si poteva vincere, che è stata alla portata dei padroni di casa, in un match dove il quintetto olginatese ha espresso situazioni tecniche interessanti, pagando molto nel finale l’imprecisione al tiro.

Lo spiega il tecnico: “Rimarco subito il fatto che sono amareggiato solo per il fatto che questo derby era alla nostra portata, si poteva vincere, e peccato per alcune situazioni che si sono create durante la partita. Gli ospiti hanno messo in campo tutta la loro fisicità, e la differenza nei centimetri. Difficile recuperare palla, in una sfida decisa nel finale, per alcuni nostri errori ai tiri liberi. Siamo partiti bene, abbiamo tenuto testa al Galbiate nel primo quarto, riuscendo anche, nella seconda frazione, ad andare sul +10. Peccato che è stato un fuoco di paglia, considerato che Galbiate è ritornato subito in partita. Siamo andati all’intervallo sul +1 ma si poteva fare qualcosa di più sul piano dell’attenzione”.

“La partita rimane equilibrata pure al rientro degli spogliatoi anche se la squadra ha iniziato a pagare qualcosa sul piano della fisicità. Olginate perde Motta per cinque falli, e non ho molti ricambi in panchina, e questo ha pagato molto anche sul piano atletico. Galbiate volta anche sul +10, ma nell’ultimo quarto, e lo voglio rimarcare, la squadra ha avuto una reazione importante, riuscendo ad andare in parità nel risultato, quando mancava sessanta secondi al suono della sirena. Ma in questo contesto – conclude il coach – abbiamo fallito i vari tiri liberi che abbiamo avuto a disposizione. Adesso pensiamo al derby di mercoledì sera contro Robbiate. Altra sfida importante”.

NPO: Brambilla (cap) 2, Balossi 5, Lesiuk 1, Pensotti 7, Losa 3, Motta 12, Bonacina 3, Panzeri, Manzoni 20, Milani 8. Ne. Corti.