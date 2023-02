COSTA MASNAGA – L’ultima sconfitta della Limonta risale al 3 dicembre quando le pantere lasciarono i due punti in palio a casa della capolista Sanga Milano. Da lì, undici vittorie consecutive con qualche bell’acuto come le partite contro Castelnuovo ed Udine, formazioni di assoluto livello. Avversaria di ieri era l’Ecodent Alpo, compagine che fa del tiro da fuori il proprio mantra.

Inizia infatti piazzando 3 “bombe” la formazione veneta (4-9 al 3.30″). Costa non ci sta e dapprima accorcia sul 14-17 grazie ad Allievi e Brossmann costringendo coach Soave al time-out, e poi, a 1’35” dal termine del primo quarto, mette la testa avanti (18-17) e la tiene fino alla fine della gara. Buon finale con Fietta ed Osazuwa a far male offensivamente con un paio di fiammate e si va al primo riposo sul 23-19 per le padrone di casa.

All’inizio della seconda frazione la Limonta parte forte e dopo 2′ si porta a +10 (29-19). In questo frangente buonissimo impatto di Villarruel che mette a segno 8 punti con 2 canestri dalla distanza, specialità della casa. A 2’35” dall’intervallo lungo le ragazze di coach Seletti toccano il massimo vantaggio (48-30). Mancinelli e compagne accorciano le distanze e vanno al riposo sul -14 (54-40). Punteggio molto alto che, inevitabilmente, non può trovare una costante per tutta la gara.

Finirà 84-74 per le padrone di casa dopo che Alpo si è avvicinata fino al -5 del trentacinquesimo (77-72) senza però impensierire mai la Limonta.

Migliori marcatrici del match Villarruel (3/4 da 3 punti) e Allievi entrambe a quota 14; in doppia cifra anche E. Villa (13), Brossmann (11) e Tibè (10), con Bernardi a quota 9. Miglior rimbalzista la solita Brossmann che ne cattura 13, miglior passatrice Fietta con 5 assist, in costante crescita di condizione. Per le avversarie MVP indiscussa Mancinelli.

Prossimo appuntamento in campionato sabato 11 marzo a Bolzano vs l’Acciaierie Valbruna, mentre la prossima partita delle pantere sarà in Coppa Italia, in programma dal 3 al 5 marzo a Battipaglia. Prima avversaria sarà Empoli, con cui le biancorosse se la dovranno vedere venerdì 3 alle 15.30 nei quarti di finale.

Limonta Costa Masnaga – Ecodent Alpo 84 – 74

(23-19, 54-40, 73-55, 84-74)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 5 (2/8 da 2), Rotta, Osazuwa 6 (3/7, 0/1), Caloro* 2 (1/1 da 2), Villa E.* 13 (3/6, 2/3), Razzoli, Villarruel 14 (1/1, 3/4), Allievi* 14 (5/8 da 2), Bernardi 9 (3/6, 0/1), Tibè* 10 (5/8 da 2), Brossmann* 11 (5/9, 0/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 28/54 – Tiri da 3: 5/11 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 42 12+30 (Brossmann 13) – Assist: 18 (Fietta 5) – Palle Recuperate: 7 (Fietta 3) – Palle Perse: 15 (Brossmann 4) – Cinque Falli: Tibè

ECODENT ALPO: Marinkovic* 12 (0/3, 3/6), Turel* 17 (4/8, 3/6), Fiorentini NE, Rosignoli 12 (3/5, 2/5), Diene* 4 (1/5 da 2), Moriconi* 10 (2/7, 2/7), Soglia 3 (0/1 da 2), Furlani NE, Vitari, Mancinelli* 14 (5/12, 0/1), Franco NE, Pastore 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/43 – Tiri da 3: 10/25 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 35 13+22 (Mancinelli 12) – Assist: 12 (Moriconi 5) – Palle Recuperate: 11 (Mancinelli 4) – Palle Perse: 14 (Moriconi 5)

Arbitri: Suriano F., Barra F.