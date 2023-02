TREVISO – Sicuramente non quella che, per antonomasia, definiremmo “una bella partita”. Sabato sera, nella bellissima Treviso, è andato in scena il match tra le venete e le lombarde, uno scontro sulla carta ostico per la Limonta e così è stato anche nei fatti.

Le padrone di casa schierano, fin dalle prime battute, una zona match-up che costringe le biancorosse a cercare ogni volta soluzioni alternative, cercare spazi diversi e trovare equilibri sempre nuovi. Togliere il ritmo di gioco alle ospiti era probabilmente l’obbiettivo principale di coach Iurlaro. Treviso ci ha messo molta fisicità (28 falli a 15), energia e “garra” e quando le gare vanno su quei binari, la risposta arriva in prima linea sempre da Allievi, Caloro e Brossmann ben coadiuvate da Fietta e Tibè. Un plauso particolare proprio ad Elena Fietta che, anche offensivamente, si è presa molte responsabilità sopperendo alla non brillante serata di Eleonora Villa; un ritorno importante quello della playmaker di Bassano, in costante crescita dopo l’infortunio e la conseguente gestione forzata. Patty Brossman ha chiuso, anche stavolta, dominando nel pitturato (18 rimbalzi) e Vittoria Allievi ha messo in ritmo le sue compagne (anche 7 assist per lei).

Prossima gara ad un orario insolito: sabato 25 infatti le pantere scenderanno in campo alle 21. Avversario di turno Alpo, che attualmente occupa il decimo posto in classifica.

Podolife Treviso – Limonta Costa Masnaga 63 – 69

(21-21, 37-39, 50-52, 63-69)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 15 (3/8, 3/5), Vespignani* 5 (2/3, 0/2), Diodati 2 (1/2, 0/2), El Habbab NE, Amabiglia 3 (0/1, 1/5), Egwho* 4 (2/4 da 2), Rosset* 16 (4/7, 2/7), Gini 7 (2/4, 1/5), Ramò* 7 (2/2, 1/5), Sponchiado NE, Volpato 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 18/36 – Tiri da 3: 8/31 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 38 11+27 (Rosset 11) – Assist: 13 (Vespignani 5) – Palle Recuperate: 6 (Vespignani 2) – Palle Perse: 16 (Rosset 4) – Cinque Falli: Volpato

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 19 (2/7, 2/3), Osazuwa 5 (1/2 da 2), Caloro 11 (3/4, 1/2), Villa E.*, Gorini NE, Villarruel 4 (0/1, 1/5), Allievi* 9 (2/5, 0/1), Bernardi* 2 (1/2, 0/1), Tibè* 10 (5/9 da 2), Brossmann* 9 (4/8, 0/1)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 18/41 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 21/29 – Rimbalzi: 41 11+30 (Brossmann 18) – Assist: 16 (Allievi 7) – Palle Recuperate: 8 (Allievi 2) – Palle Perse: 17 (Fietta 4)

Arbitri: Bernassola A., Marcelli L.