LODI – La Starlight Dogana Vecchia chiude con una vittoria la stagione agonistica 2021-22. Ultima uscita ufficiale della stagione per il quintetto valmadrerese compagine che da due turni ha conquistato la salvezza nel campionato di serie B di basket femminile. Il quintetto di coach Stefano Zucchi è sceso in campo sabato sera nella sfida interna contro Lodi partita vinta 63-30.

Le valmadreresi ci tenevano molto salutare il proprio pubblico con una vittoria. È stata anche l’ultima partita da giocatrice per Adan che dalla prossima stagione dovrebbe avere un ruolo importante nello staff tecnico della squadra del presidente Pino Scelfo.

Il commento del coach: “Partita non bella da vedere. Soprattutto il primo quarto con entrambe le squadre con le polveri bagnate. Di positivo una nostra buona difesa che ha sempre tenuto Lodi lontano dal canestro. Per quanto riguarda il nostro attacco si è dovuto aspettare la metà del secondo quarto per avvantaggiarci di una decina di punti. Negli ultimi due quarti invece abbiamo ripreso un po’ di confidenza col canestro, situazione che ci ha permesso di dilatare il vantaggio di oltre venticinque punti. Emozionante l’uscita per la standing ovation della nostra Adan al suo addio al basket giocato, e l’esultanza finale di tutti i presenti per il raggiungimento, complice la sconfitta di Vittuone, del quinto posto in classifica”.

La chiusura della giornata con un brindisi finale coi tifosi a fine partita. “A cui – conclude coach Zucchi – vanno i nostri ringraziamenti e un grande arrivederci a settembre”.

STARLIGHT VECCHIA DOGANA 63

FANFULLA LODI 30

Parziali: 8-3, 22-9, 17-10, 16-8

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 13, Panzeri 9, Airoldi 6, Levi 2, Allevi 7, Colombo 4,

Oggioni, Adan 4, Marconetti 7, Frigerio 6, Ceccato 5.