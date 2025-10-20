BASKET FEMMINILE: LBW VINCE UNA SFIDA OSTICA CONTRO TRADATE

LECCO – Terza vittoria consecutiva per la D’Avino Consulting LBW, che su terreno amico del palazzetto di Malgrate supera la Sportlandia Tradate, consolidando il primato in classifica insieme al Gavirate. Partita maschia quella disputata ieri con troppa fisicità messa in campo dove a farne le spese sono state due giocatrici blucelesti costrette a lasciare il campo di gioco in anticipo. Prima Capaldo ad inizio gara con un mignolo incrinato e poi Sara Galli nel quarto periodo per una scavigliata. Le loro condizioni verranno valutate nel corso della settimana.

Tornando alla partita, la D’Avino Consulting LBW ha indirizzato l’inerzia già nel primo parziale, prima con la tripla di Sara Galli e poi con tante palle rubate che hanno portato a canestri in contropiede che sono valsi il +10 (18-8). In evidenza Oggioni e Bassani. Nel secondo quarto la Sportlandia prova a restare aggrappata al match affidandosi alle conclusioni da fuori di Saresini e Scandroglio che portano al -5 (31-26), ma nel finale Viola Aondio (in copertina) e Rota riportano Lecco sul +9 dell’intervallo (35-26). Anche dopo la pausa la squadra di casa mantiene il controllo della gara sfruttando ancora diverse palle rubate di Bassani e Rota per mantenere il vantaggio sulla doppia cifra. L’ultimo quarto iniziato con l’infortunio di Sara Galli non riserva particolari emozioni. Le difese prevalgono sugli attacchi, con il finale dove la squadra di casa piazza un break di 7-0 che la porta ad ottenere il massimo vantaggio sul +17 (62-45). Sabato prossimo la D’Avino Consulting LBW sarà attesa dalla trasferta di Legnano dove andrà a fare visita all’Aba Pink (palla a due alle 18).

Le dichiarazioni di coach Valentina Canali: “Era una partita che sapevamo difficile e lo è stata resa ancora di più da una fisicità eccessiva e troppo tollerata. Abbiamo iniziato la partita in 12 e la abbiamo finita in 9. Le ragazze, pur in piena emergenza, si sono impegnate tantissimo, cercando sempre di fare del proprio meglio e di non perdere mai la testa. Ci sono stati errori e cose che potevano e dovevano essere fatte meglio, vero, ma per oggi non è su questo che voglio mettere attenzione, ma sulla capacità delle ragazze di essere squadra e di stringere i denti, in una serata di grande difficoltà. Ora vedremo il bollettino medico dei prossimi giorni per capire come andrà la settimana importante in vista di una trasferta sempre ostica come quella che ci attende con Aba”.

D’Avino Consulting LBW – Sportlandia Tradate 62-45

(18-8, 35-26, 49-37)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 16, V.Aondio 7, M.Aondio 2, Capaldo, G.Galli 2, Scola 4, Oggioni 6, Oddo, Rota 8, S.Galli 11, Fumeo, Capellini 6.

All.: Canali.

Sportlandia Tradate: Ardito 6, Magazzini 2, Meregaglia 5, Saresini 3, Mari 8, Rusconi 6, Frigeni 2, Minonzio 2, Carraro 4, Scandroglio 7.

All.: Bardelli.