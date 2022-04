VALMADRERA – Dopo la conferma del coach Zucchi e gli incontri con la società in comune accordo arrivano le prime conferme per la prossima stagione 2022/23, si tratta di Martina Orsanigo (capitano) da 10 anni milita con la Starlight, Valentina Ceccato play esperto e veloce, altro tassello importante all’interno del progetto della formazione cestistica valmadrerese della Starlight la conferma di Camilla Allevi, svincolata per la prossima stagione, guardia importante per il progetto Starlight che intende mettersi in luce per la stagione avvenire, non da meno Camilla Marconetti che con la sua atleticità mette in crisi le avversarie, da fonti vicine al presidente Pino Scelfo sembra che tutte hanno avuto un colloquio e sono vicine alla riconferma, inoltre la Società vuole ampliare la rosa con altri innesti di peso nella squadra mantenendo sempre la volontà di rendere partecipi anche le giovani del vivaio. Come consuetudine della Starlight si presume che il roster sia completato a breve anche se non possono essere svelati i nuovi innesti fino al 30 giugno termine della stagione attuale.

Queste le parole del capitano Martina Orsanigo: “Si, ci aspettavamo la conferma perché quest’anno Stefano ha svolto un ottimo lavoro sia dal punto di vista tecnico che relazionale è riuscito a far rendere al meglio la squadra e soprattutto creare un gruppo così coeso superando momenti di difficoltà”. Volevate fare nuove esperienze? “No, non ci aspettavamo esperienze nuove, soprattutto da parte mia. Per la prossima stagione quale ruolo potrebbe avere la Starlight? “Per la prossima stagione credo che la Starlight abbia tutte le carte in regola per giocare un campionato ancora migliore visto che quest’anno per gran parte della stagione abbiamo dovuto sopperire a tante assenze dovute ad infortuni e dal colloquio con il presidente ci ha fatto intendere che arrivano altri innesti di peso nella squadra, sempre mantenendo il giusto equilibrio all’interno della squadra.

Le parole della Marconetti: “Sono contenta ed entusiasta. Non ho avuto nessun tentennamento nel proseguire questa esperienza con Valmadrera perché credo nel loro progetto, ma soprattutto perché ritengo la società Starlight valida, professionale, attenta nei minimi dettagli, e soprattutto molto seria. Sono valori importanti a cui credo moltissimo e che permette a noi atlete di dare sempre il massimo e lavorare con la stessa serietà. Penso che la società sta costruendo qualcosa di importante e sicuramente nella prossima stagione faremo ancora meglio di questa annata”.