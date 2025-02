BASKET GIOVANILE. NPO UNDER 17 BIANCA ARCHIVIA LA PRATICA ROBBIANO

OLGINATE – Ultima giornata di andata del girone di “Classificazione Bronze” del campionato Under 17, con la Npo Bianco di coach Marzio Puglisi che conquista due punti importanti nel match contro Robbiano. Una vittoria arrivata nell’ultimo quarto, con i locali che archiviano la frazione con un preciso parziale di 16-0. Risultato finale 48-42 (parziali 17-18, 24-26, 34-42).

“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – dichiara coach puglisi – per il fatto che sono stati molto attenti ed aggressivi in fase difensiva, mentre in attacco abbiamo sbagliato qualcosa al tiro, ma credo che la Npo è stata brava a gestire ogni attimo della partita, giocando da squadra, leggendo bene anche le variazioni tattiche che ha imposto la formazione ospite. Anche nella loro zona 3-, i ragazzi hanno fatto girare velocemente la palla, trovando anche canestri da 3. Il momento difficile è stato quando siamo sotto anche di otto punti. Ma ripeto è stata una vittoria squadra, e bravi, tutti, nel gestire la partita. La squadra sta migliorando. Dobbiamo “pulire” qualcosa in fase offensiva – conclude Puglisi – ma questa è stata una vittoria cercata e meritata”.

NPO BIANCO: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap.), Carenini, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.

Quinta giornata di ritorno del campionato under 17 Promozionale, con la Npo (in copertina) di coach Simone Caldirola che perde 58-66 (8-30, 26-35, 41-55) il derby contro Costa. Rimane l’amarezza per coach Caldirola di aver assistito ad un primo quarto decisamente da dimenticare, ma nello stesso modo, soddisfatto di aver avuto, dai suoi ragazzi, una bella reazione nelle altre frazioni, vincendo anche le frazioni pari.

“È stato un bel derby tranne ovviamente il primo quarto dove la Npo ha evidenziato alcuni errori ma anche merito della squadra ospite. Devo dire che Costa ha trovato anche percentuali importanti dalla lunga gittata. Ho visto una buona prova dei ragazzi – conclude Caldirola – ma dobbiamo essere sul pezzo dal primo all’ultimo minuto”.

Npo: Daniele Colosimo, Mattia Colosimo, Paolo Mandarino, Simone Brusadelli, Mattia Pozzi, Davide Sala, Alessandro Sorito, Federico Cantù, Alessandro Castagna, Babyell Sow.

Ultima giornata di andata della seconda fase del campionato Under 17 di basket, con la Npo di coach Federico Tocalli che perde la sfida casalinga contro il Basket Lecco, nel girone “Classificazione Gold”. Risultato finale 47-58 (9-22, 28-42, 34-50).

“Sapevamo già dall’inizio che sarebbe stata una partita difficile – ha dichiarato coach Tocalli -, data la grande intensità e fisicità della squadra avversaria, ma a parte il primo quarto, tutti gli altri quarti sono stati equilibrati.

Partiamo bene, 9 a 3 per noi dopo pochi minuti, ma poi nel primo quarto prendiamo un parziale di 19-0 chiudendo sotto 22 a 9. Anche all’inizio del secondo quarto fatichiamo a giocare, per poi chiudere invece il crescendo e andando a riposo sotto di 14.

Gli ultimi due quarti invece rimangono estremamente equilibrati nel punteggio, però non siamo mai scesi sotto la doppia cifra di svantaggio (percentuali al tiro basse e 7 su 18 ai liberi).

Peccato per un primo tempo dove siamo stati un po’ molli e dove abbiamo perso molti palloni. Infatti abbiamo subito 42 punti, troppi.

Devo fare però un plauso ai miei ragazzi, perché nel secondo tempo- conclude il coach- sono stati capaci di subire solo 16 punti e di vincere di 3 gli ultimi due quarti.

Dobbiamo ripartire dalla difesa di questo secondo tempo per affrontare al meglio il girone di ritorno”.

Npo: Sala, Vasta, Nuccio (cap.), Colombo, Castagna, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Cantù, Sorito, Brusadelli, Sow.