BASKET GIOVANILE OLGINATE-CALOLZIO-PESCATE, PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE

OLGINATE – Mercoledì sera, nel Palazzetto di Olginate, si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione 2025–2026 del progetto giovanile condiviso tra le società di Basket Olginate, Carpediem Calolziocorte e Basket Pescate. Un’iniziativa che, da alcuni anni, unisce energie e competenze per costruire una realtà sportiva di qualità, radicata nel territorio e orientata alla crescita dei giovani.

Territorio, famiglie e giovani sono gli ingredienti fondamentali di questa ricetta vincente, mentre la passione e la tenacia degli atleti rendono il progetto unico nel suo genere.

Marina Calegari, consigliere comunale di Olginate, ha espresso entusiasmo e gratitudine: “Per noi è un onore veder crescere questo gruppo sportivo. Un grazie di cuore a famiglie e atleti. Non fatevi scappare l’opportunità di giocare a questo sport bellissimo: è una scuola di vita. Queste società si sono aggregate per dare occasioni concrete a voi giovani.” Un tema ribadito da Marco Bonaiti, consigliere comunale di Calolziocorte, che ha sottolineato il valore della sinergia: “Una collaborazione tra tre società è un risultato eccezionale. Gli allenatori sono fantastici e per me è un onore essere qui”.

“È un’occasione bellissima per vedere tanti giovani insieme, impegnati a crescere. Anno dopo anno, la qualità è salita di livello” conclude Fausto Degrada, delegato FIP, evidenziando la crescita del progetto.

La serata è proseguita con la sfilata di tutte le squadre giovanili, accompagnate da allenatori e dirigenti:

– Carpediem Calolzio: U13, U15, U15 femminile, U17, U19

– NPO Olginate: due formazioni U19 (Dr1/Dr4)

– Basket Pescate: U13, U15, U17

A dare il via agli interventi tecnici è stato Edoardo Pogliaghi, responsabile unico del settore giovanile: “Siamo al secondo anno di questa importante collaborazione. Grazie alle società, alle famiglie e agli atleti. Le squadre sono sempre più amalgamate, dimostrando una qualità di gioco in costante crescita. Per noi l’essenziale è far star bene i ragazzi: i risultati arriveranno.”

Presente anche una delegazione della compagine Serie C di Carpediem, che ha condiviso con i giovani il valore del basket nella propria formazione sportiva e personale.

RedSpo