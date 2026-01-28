BASKET. GIOVANILI NP OLGINATE: DR3 MAGISTRALE, INCIAMPANO DR4 E U19 BIANCA

OLGINATE – Weekend ricco di emozioni per il mondo NP Olginate, protagonista di tre sfide che hanno raccontato un quadro variegato tra conferme, segnali di crescita e qualche inevitabile passo falso. La copertina è tutta per la DR3, che inaugura il girone di ritorno con una vittoria netta e convincente contro Almenno Bolliti, confermandosi capolista e mostrando un basket di qualità sempre più riconoscibile.

Prova in chiaroscuro invece per la DR4, che cade nel derby con la Carpe Diem ma lo fa a testa alta, restando in partita fino agli ultimi possessi e dando continuità ai progressi delle ultime settimane. Più amaro, infine, il bilancio dell’Under 19 Bianca, superata da Seregno dopo un buon primo tempo e penalizzata da un terzo quarto opaco che ha indirizzato definitivamente la gara.

DR3

Partenza con il botto. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie DR3 di basket maschile e la capolista NPO risponde presente, superando nettamente in casa Almenno Bolliti con il punteggio di 84-52 (23-9, 37-30, 56-38).

Il quintetto di coach Marzio Puglisi, al netto di una seconda frazione piuttosto fragile sul piano della concentrazione, fa pienamente il proprio dovere. Olginate prende subito in mano le redini della partita e, dopo l’intervallo, disputa una seconda parte di match praticamente perfetta, mettendo in mostra un basket di ottima qualità. Tutti hanno portato il loro contributo, confermando come, partita dopo partita, la NPO continui a rimarcare il proprio potenziale, per la piena soddisfazione dello staff tecnico.

“Come si vede dai parziali, la partita è rimasta in discussione solo nel secondo quarto – ha dichiarato coach Puglisi al termine dell’incontro – . Nel primo siamo partiti fortissimo, con grande velocità e una circolazione di palla molto fluida e dinamica. I ragazzi stavano davvero bene, soprattutto in difesa: ottimi anticipi sulle linee di penetrazione e di passaggio, con grande attenzione in particolare sul loro numero 22, un ottimo giocatore di post basso. Questo ci ha permesso di scavare subito il solco sul 23-9.

Nel secondo quarto, invece, c’è stato un rilassamento, sia mentale che fisico, e abbiamo concesso un po’ di tutto, permettendo ad Almenno di rientrare fino al 37-30 all’intervallo. Durante la pausa lunga ho alzato un po’ i toni e i ragazzi si sono resi conto della situazione. Nel secondo tempo siamo ripartiti dal nostro gioco, basato su buone difese e buoni anticipi, e da lì abbiamo costruito il break decisivo”.

“Una nota di merito – conclude il coach – va a Oriana, autore di 29 punti con un’ottima continuità realizzativa, ma il contributo è arrivato da tutti, in momenti diversi, sempre nell’interesse della squadra. Questa era la prima del girone di ritorno: la prossima settimana andremo sul campo di Monticello, che è sempre ostico e che si trova a ridosso delle prime posizioni. Poi sfida contro Galbiate. Un big match importante, e giocheremo per riscattare la sconfitta dell’andata. Sarà sicuramente una sfida impegnativa”.

NPO: Mattavelli 2, Marchesi 4, Gilardi 3, Sottocorno 6, Panzeri, Motta 9, Meani 5, Defendi 6, Fiore 10, Milani 3, Losa 7, Oriana 29.

DR4

Prestazione in crescita per la Np Olginate, che esce sconfitta ma a testa alta dal derby contro la Carpe Diem. Una sfida equilibrata e combattuta, rimasta incerta fino agli ultimi possessi e decisa solo nel finale, con i padroni di casa capaci di imporsi 49-46.

Il match, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie DR4 maschile, ha visto la Npo aggiudicarsi due frazioni, senza però riuscire a piazzare l’allungo decisivo. I parziali dell’incontro: 8-11, 25-21, 35-38.

Decisamente incoraggiante la prova del quintetto olginatese allenato da coach Stefano Cattani, che ha mostrato segnali di crescita rispetto alle ultime settimane.

Il tecnico, pur amareggiato per il risultato, guarda con fiducia al prosieguo della stagione: “Peccato per il risultato, ma abbiamo fatto grossi passi in avanti rispetto alle settimane precedenti, quando non riuscivamo mai a giocarci la partita. Ieri invece siamo rimasti in gara fino agli ultimi secondi. Meglio l’atteggiamento, meglio anche la difesa. In attacco però siamo ancora troppo sterili: dobbiamo lavorare e migliorare se vogliamo restare competitivi, perché non possiamo segnare sempre meno di 50 punti a partita. Imparando a gestire meglio queste situazioni, anche contro squadre non alla nostra portata, cercheremo di fare il meglio possibile”.

Np Olginate: Momo 4, Corti 5, Baba 13, Invernizzi, Scala 3, Bonacina M. 8, Millin, Bonacina A. 4, Balliu 6, Brusadelli 3, Lesiuk, Frigerio.

U19 Bianca

Terza giornata di andata della seconda fase regionale del campionato Under 19 e stop casalingo per la NPO Bianca di coach Marco Bugana, che al PalaRavasio viene superata da un concreto Seregno con il punteggio di 50-67 (17-17, 21-29, 31-49). La partita resta in equilibrio per buona parte del primo tempo, con i biancoblu capaci di giocare alla pari per due quarti. La svolta arriva però nella terza frazione, dove viene a mancare continuità nella narrazione della gara: un passaggio a vuoto che permette agli ospiti di prendere un vantaggio importante, poi gestito nell’ultimo periodo.

Coach Bugana analizza così la gara: “Abbiamo giocato solo due quarti su quattro. Nel terzo periodo è mancata l’energia e questo ci ha portato a subire un distacco pesante. Ho provato soluzioni diverse, soprattutto in difesa, per darci una scossa, ma resta evidente che dobbiamo crescere nell’atteggiamento. Dobbiamo divertirci di più, trovare nella partita qualcosa che ci accenda davvero. Quando quella scintilla non scatta, tutto diventa più difficile”.

Seregno ha messo in campo maggiore intensità e una forte volontà di vincere, mentre per la NPO Bianca la strada passa ora dal lavoro quotidiano: “Torniamo in palestra con l’obiettivo di tirare fuori il carattere di questi ragazzi, che finora si è visto troppo poco. Dobbiamo essere tutti più esigenti: solo così potremo affrontare il prosieguo del campionato con più energia, più fame e più voglia di fare”.

Il prossimo appuntamento è già alle porte: lunedì 2 febbraio alle 21, ancora al PalaRavasio, la NPO Bianca ospiterà Robbiano, in una nuova occasione per reagire e dimostrare crescita.

NPO Bianca: Corti, Balliu, Bonacina A., Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Cantù, Frigerio, Colombo, Andreotti, Sberna, Scala.