BASKET. GIOVANILI NP OLGINATE: TRIONFO DR3, FRENANO U19 BLU E BIANCA

OLGINATE – Partite dal sapore agrodolce per il mondo NP Olginate, protagonista di tre sfide che hanno raccontato volti molto diversi del percorso olginatese in questa fase di stagione.

La DR3 continua a correre forte e non sbaglia l’appuntamento di Chiavenna, imponendosi con autorità e confermandosi saldamente in vetta al girone grazie a una prova solida, intensa e sempre sotto controllo.

Più complicata la serata per le due formazioni Under 19: la NPO Blu si arrende alla capolista Treviglio dopo due quarti di buon livello, pagando nella ripresa la maggiore qualità e profondità degli ospiti, mentre la NPO Bianca inciampa contro Rovagnate in una gara dal punteggio basso e dalle tante occasioni sprecate, lasciando l’amaro in bocca per una prestazione al di sotto delle proprie possibilità.

DR3

Nessuna particolare apprensione per la capolista NPO, con il quintetto olginatese allenato da coach Marzio Puglisi che allunga la striscia di vittorie imponendosi a Chiavenna con il punteggio di 47-72 (13-30, 28-44, 35-61), nel match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie DR3.

Coach Puglisi è stato attento a mantenere sempre alta la concentrazione, anche dopo il primo importante break costruito già nel quarto iniziale. I ragazzi sono rimasti costantemente sul pezzo, senza cali di intensità.

A fine gara, il tecnico ha commentato: “Il primo e il terzo quarto sono stati i momenti decisivi della partita, soprattutto l’avvio. È chiaro che, affrontando il fanalino di coda, la preoccupazione poteva essere relativa, ma Chiavenna ha comunque dimostrato, dal punto di vista atletico e tecnico, di saper giocare a tratti un’ottima pallacanestro. Contro la difesa schierata siamo stati più pazienti, mentre in campo aperto abbiamo cercato di correre con continuità. Loro nel terzo periodo hanno provato a reagire, ma siamo stati bravi a controllare il ritmo e a mantenere il vantaggio. Ho dato spazio soprattutto ai ragazzi della DR3, limitando l’impiego degli Under 19 per i continui impegni di campionato. Non li ho spremuti oltre il necessario. La partita, in ogni caso, non è mai stata in discussione. Mi aspettavo una reazione da parte di Chiavenna e c’è stata. È stata una gara anche piacevole da vedere, nonostante a noi sia mancata un po’ di precisione al tiro dalla lunga distanza”.

Tabellini: Losa 11, Motta 10, Defendi 8, Balossi 5, Milani 2, Panzeri 4, Fiore 12, Gilardi 4, Oriana 3, Marchesi 2, Brambilla 10, Sottocorno 1.

U19 Blu

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno del campionato Under 19 per il quintetto della NPO Blu. La formazione di coach Marzio Puglisi cede in casa contro la capolista Treviglio con il punteggio di 57-79 (17-21, 27-35, 36-54).

Una gara che i padroni di casa hanno retto per due quarti, prima di subire la maggiore qualità e intensità degli ospiti nella ripresa.

Nel post partita, coach Puglisi analizza con lucidità l’incontro: “La partita è stata giocata bene per due quarti, poi è venuta fuori la loro qualità. Treviglio è una squadra attrezzata, con giocatori di categoria che si allenano anche con la Serie B: si vede nei tempi di gioco, nelle letture e nelle rotazioni. Faccio loro i complimenti perché sono ben allenati e hanno disputato un’ottima gara.

Mi aspettavo una reazione importante da parte dei miei ragazzi dopo la sconfitta dell’andata, soprattutto per provare a riscattare il -17. Invece siamo stati poco reattivi, poco energici: spesso ci siamo fatti battere nell’uno contro uno e siamo arrivati in ritardo nelle rotazioni difensive. Contro squadre di questo livello non puoi permettertelo.

Al di là del risultato, che può starci contro la prima della classe, è l’approccio che dobbiamo migliorare. Serve più intensità, più energia e più consapevolezza nei momenti che contano. Questa deve essere un’esperienza da cui imparare. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e prepararsi al meglio per la prossima sfida”.

Convocati: Vasta, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Sow, Oliverio, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni, Nuccio.

U19 Bianca

Prima di ritorno amara per il quintetto della Npo Bianca. I ragazzi di coach Marco Bugana perdono 41-35 (18-4, 26-21, 32-30) al palazzetto Intercomunale di La Valletta Brianza contro l’Ars Rovagnate.

Una partita decisamente alla portata del quintetto olginatese, ma qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto.

“Dispiace perdere 41-35 una partita del genere – commenta coach Bugana al termine della gara – . Come si vede dal punteggio, è stata una gara che non abbiamo praticamente mai giocato. Difensivamente siamo stati anche intensi, recuperando diversi palloni e giocando in modo aggressivo. In attacco, invece, c’è stata tanta confusione: troppa fretta, molte palle perse e tanti tiri fuori ritmo.

Nel secondo quarto abbiamo segnato 17 punti, ma negli altri tre periodi siamo stati praticamente assenti offensivamente. Per lunghi tratti non siamo stati pronti in attacco. Poi è subentrato anche il nervosismo e siamo diventati superficiali.

È una partita da archiviare e da dimenticare per continuare il percorso che stiamo facendo. Venivamo da tante prestazioni positive e questa sconfitta non deve cancellare quanto di buono fatto finora. Può capitare una serata storta, ma oggi abbiamo fatto tutto ciò che non si dovrebbe fare in attacco. Dobbiamo ripartire subito e tornare sul percorso intrapreso fino a questo momento”.

Convocati: Andreotti, Porcaro, Bonacina, Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Frigerio, Colombo, Sberna, Scala, Cantù, Balliu.