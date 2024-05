BASKET. IL RUGGITO DI CANTÙ DOMA UDINE NELLA GARA 1 DI SEMIFINALE

DESIO (MB) – Dopo 40 minuti di battaglia l’Acqua S.Bernardo Cantù la spunta nel finale e si porta sull’1-0 nella serie contro Udine.

LA CRONACA

Udine parte forte e nei primi possessi allunga a +8. Nikolic e Bucarelli riportano la partita in parità a suon di triple. Gli ospiti muovono bene la palla e tornano a due possessi di vantaggio. Young e Nikolic impattano nuovamente una partita combattutissima. L’Acqua S.Bernardo si scalda e passa per la prima volta in testa a 1’ dalla fine toccando anche il +4, De Laurentiis ai liberi chiude il quarto 21-18.