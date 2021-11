COSTAMASNAGA – La pietra scagliata allo scadere da Spreafico, come quella che usò Davide per sconfiggere Golia, si infrange sul ferro, insieme ai sogni di gloria di una tostissima Limonta Costa Masnaga che, in un’atmosfera caldissima, mette paura alla corazzata Schio. E lo fa per ben 45 minuti. Finisce 78-80 per le scledensi la sfida che, sulla carta, sarebbe dovuta andare in maniera totalmente diversa.

Parte Sottana per il 2-0 veneto che fa vedere tutta la sua classe già dalle prime battute; le risponde la rientrante Spreafico con 5 degli 8 punti messi a segno dalle lecchesi. Il primo mini-parziale Costa (17-12) arriva con in campo il quintetto costituito da Allievi-Vaughn-Jablonowski-Jacskon-Villa M., che macina bel gioco e attimi di buonissima difesa. Matilde Villa fa un paio delle sue magie, Allievi é una furia, ma é tutto il quintetto a funzionare e la Limonta si ritrova avanti 23-14, fino a quando, sul finire quel quarto, Laksa segna la sua prima bomba e porta Schio al primo intervallo corto sul 23-17.

Nel secondo quarto Toffali ha un buon impatto anche giocando da playmaker (assente Balossi e con Matilde Villa da far rifiatare), e, insieme alle già citate Allievi e Jackson, porta le masnaghesi avanti 32-22, con qualche minuto discreto sul parquet anche di Osazuwa. Schio reagisce con Laksa, Sottana e Gruda ed in un attimo si porta sul -2, ma Jablonowski e M. Villa non ci stanno e ricacciano Schio a -6. Dotto fa 2/2 dalla lunetta sul finire del quarto e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 38-34 per le padrone di casa.

Il terzo quarto non regala grandi strappi nel punteggio e finisce 52-46. Da segnalare qualche buono sprazzo di Jessica Jackson, che in più di un’occasione si infila sotto le braccia di Collier per eleganti layup.

Il quarto quarto regala forti emozioni, con Costa sempre avanti fino a quando, dopo un rimbalzo offensivo delle scledensi, Sottana piazza la bomba e porta Schio avanti per la prima volta dal primo quarto (63-65). Da qui succede di tutto: Spreafico subisce fallo sul tiro da 3 punti a 50.9″ dal termine e fa 3/3 (66-65). Nell’azione successiva Keys si trova a dover prendere un tiro dalla lunga distanza che non mette a segno. Palla in mano a Costa che, con Matilde Villa, prima sbaglia, ma poi, grazie ad un rimbalzo offensivo di una sempre utile Jablonowski, ci riprova e subisce fallo. Risultato: 2/2 dalla linea della carità e le lecchesi sul +3 (68-65) a 12.9″ dal termine. Coach Dikaioulakos chiama time-out e disegna una rimessa che vede Keys usata specchietto per le allodole, mentre Laksa mette a posto i piedi e segna un’elegantissima tripla. Il cronometro segna 68-68 e 9.4″. Time out chiamato da Seletti, obbiettivo penetrazione di Matilde Villa con le altre 4 giocatrici pronte per tirare sugli scarichi, ma la playmakerina originaria di Lissone non trova spazio per il passaggio e si va all’overtime. Sottana si mette in proprio e sembra che Costa non ne abbia più, invece le oro-nero non mollano e, dopo una serie di botta e risposta, ci si ritrova sul 78 pari a 6.9″ dal termine. Schio trova un canestro difficile con una dominante Gruda dai 4 metri a 3.3″ dalla sirena (78-80). Coach Seletti chiama time-out e sembra che sia tutto perfetto per iniziare la festa, invece la bomba di Spreafico è fuori e Davide deve alzare bandiera bianca, ma lo fa a testa altissima.

Limonta Costa Masnaga – Famila Wuber Schio 78 – 80 (23-17, 38-34, 52-46, 68-68, 78-80) d1ts)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Toffali 2 (0/2, 0/1), Spreafico* 15 (1/2, 3/11), Villa NE, Villa* 22 (7/16, 1/3), Osazuwa, Caloro, Balossi NE, Jablonowski* 11 (2/8, 1/5), Allievi* 7 (2/8 da 2), Vaughn* 6 (3/5 da 2), Jackson 15 (3/6, 1/3), Labanca NE

Allenatore: Seletti P.

FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Sottana* 17 (4/7, 3/8), Gruda* 18 (8/16 da 2), Verona* 6 (3/9, 0/2), De Pretto NE, Crippa 5 (1/1, 1/5), Dotto 2 (0/1, 0/3), Keys* 8 (2/4, 0/3), Laksa* 22 (3/8, 5/9), Collier 2 (1/3 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.