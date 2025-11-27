BASKET: LA CARPE DIEM CALOLZIO SFIDA IL MANERBIO

CALOLZIOCORTE – Dopo la scoppiettante vittoria dello scorso fine settimana al PalaRavasio contro Gorle, la Carpe Diem Calolzio si appresta a scendere in campo nel prossimo match sabato alle 18 a Manerbio. I bresciani sono reduci dalla schiacciante vittoria sul campo di Gorgonzola, che li ha stabilizzati a metà classifica.

Il Manerbio è una squadra con giocatori esperti e molto importanti per la Serie C, alcuni di loro hanno calcato palcoscenici di categorie superiori e lo hanno fatto da protagonisti. Nel pacchetto esterni figurano giocatori come Leone, Bona e Dlovic e nel reparto lunghi Prestini. Questi ragazzi, tutti over 30, sanno giocare a pallacanestro soprattutto se lasciati liberi di farlo. E al ritmo che vogliono.

I lecchesi arrivano da due vittorie consecutive che hanno portato tanto entusiasmo nel gruppo; però hanno lasciato anche qualche strascico negativo a livello fisico. Per motivi di salute Calolzio per qualche settimana dovrà fare a meno di Chillon e, avendo Parravicini ancora infortunato, dovrà ricorrere agli under per effettuare allenamenti al meglio e sopperire alle assenze.

La squadra di Ivano Perego, coach di Carpe Diem, dovrà affrontare per le ultime giornate del girone d’andata tutte squadre che occupano le zone altissime della classifica quindi il livello di attenzione dovrà essere massimo per cercare di concedere il meno possibile alle compagini avversarie e continuare a muovere la classifica, che dopo le ultime due gare ha cominciato a sorridere