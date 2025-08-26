BASKET: LA CARPE DIEM CALOLZIO SI PRESENTA PER LA STAGIONE 25/26

CALOLZIOCORTE – La stagione 2025/2026 segna un nuovo capitolo per la Carpe Diem Calolzio, storica realtà cestistica del territorio che, dopo il campionato trionfale dello scorso anno, è pronta a riaffermarsi nella nuova Serie C.

A guidare la società, per il 35º anno di fila, è il “presidentissimo” Dario Brini, che ha riflettuto sul proprio percorso evidenziando la passione che lo muove ancora dopo oltre tre decenni: “Difficilmente l’anno prossimo sarò ancora presidente – ha annunciato -, ma intendo rimanere stabilmente in questa società che mi ha dato tanto. Siamo una delle poche realtà provinciali attive da decenni ad alto livello, tra quelle che sono state le categorie C2 e C1, e lo scorso campionato ci ha rimesso in quella posizione di vertice tra le provinciali che avevamo perso. Ad oggi la Serie C, viste le recenti modifiche della Federazione, è molto più impegnativa, ma è sempre stata la nostra casa e la affronteremo al massimo”.

Confermato alla guida tecnica della Carpe Diem dopo il successo dello scorso campionato, coach Ivano Perego è pronto a cominciare una nuova stagione insieme ad una squadra rinnovata: “La promozione dell’anno scorso mi ha sorpreso fino a un certo punto, eravamo tra le favorite ma non era scontata; siamo fieri ed orgogliosi di averla conquistata sul campo. Ora voglio che i ragazzi entrino ogni volta in palestra con lo stesso spirito che ci ha portati a questo risultato. Abbiamo tanti giovani e nuovi innesti – ha ricordato l’allenatore – : nel nuovo roster ci sono quattro classe 2007, due 2006 e due 2004“.

“L’obiettivo realistico è la salvezza – ha dichiarato Perego -, ma mi piacerebbe che fossimo una sorpresa, per lasciare un segno nella categoria”.

Il rinnovato roster della Carpe Diem vede sette nuovi acquisti: Edoardo Arnaboldi (classe 2003), Jacopo Bonfanti (2002), Leonardo Chillon (2006), Sasha Chobatariov (2007), Alessandro Del Barba (2000), Claudio Gotti (1991) e Giorgio Parravicini (2006); tre prodotti del vivaio: Lorenzo Defendi (2007), Luca Marchesi (2007) e Lorenzo Meani (2007); cinque giocatori confermati, Luca Colosimo (2000), Riccardo Galli (2004), Stefano Redaelli (1999), Martino Rusconi (1995) e Samuele Longhi (2004).

Uno strumento importante per prepararsi al meglio per la stagione sarà il ritiro precampionato in Valtellina, che si terrà tra Sondalo e Cepina nel weekend del 6-7 settembre: “Un’occasione per allenarsi e stare insieme fuori dal campo – ha spiegato coach Perego -. Abbiamo 7 nuovi giocatori in squadra e vogliamo creare un gruppo solido”. Le prime amichevoli, inoltre, vedranno Calolzio affrontare squadre competitive come Villasanta, Gorle e Cermenate, per prepararsi al meglio alla stagione.

A spiegare nel dettaglio l’approccio alla nuova categoria è stato Christian Ronconi, assistente coach e preparatore fisico, per il secondo anno a Calolziocorte al fianco del fisioterapista Mauro Davide: “Gli avversari sono più esperti, alcuni scendono dalla Serie B o addirittura dalla A1 e molti sono veri e propri campioni, leader esperti. Dobbiamo puntare su fisicità e corsa per compensare le lacune tecniche e l’inesperienza dei nostri giovani”.

La Carpe Diem, oltre al campionato, continua a investire nel territorio: la formazione calolziese ha all’attivo collaborazioni come quella con Olginate, dove giocherà le proprie partite in casa vista la non omologabilità del campo del Lavello, e un crescente interesse da parte dei giovani; numerosi infatti i ragazzi che si presentano ai provini della squadra.

Il direttore sportivo Giuseppe Figini ha quindi voluto sottolineare l’importanza del tifo in casa, puntando sul coinvolgimento delle giovanili: “Il pubblico c’è soprattutto quando si vince. Giocare il sabato pomeriggio, intorno alle 17/17:30, aiuta a portare più gente in palestra, soprattutto giovani e famiglie prima della sera”.

Il presidente Brini conclude con un pensiero personale: “Iniziamo un altro anno con la voglia di mantenere le promesse. La squadra dirigenziale ha obiettivi importanti e con loro ho un’ottima intesa, mi aspetto buoni risultati”.

