BASKET, LA NP OLGINATE CHIUDE L’ANNO A SAN PELLEGRINO TERME

OLGINATE – Ultima partita agonistica dell’anno solare 2024 per la Np Olginate di coach Stefano Cattani. Il quintetto scenderà in campo venerdì sera alle 21.30 a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, nel match valido per la nona giornata di andata del campionato di Dr3.

Un match decisamente ostico per la formazione olginatese, che va ad affrontare la Us San Pellegrino, che si trova a ridosso delle migliori della classifica del girone D. Un quintetto che alla prima giornata riuscì a vincere anche contro il Cral Dalmine. Non sarà una sfida facile, ma c’è tutta l’intenzione, da parte della Npo, di chiudere il 2024 almeno con una buonissima prestazione e, chissà, portare a casa i due punti.

“Formazione di casa molto forte – dice coach Cattani – Ho potuto assistere a delle loro uscite e mi hanno impressionato per molti aspetti. Hanno degli esterni molto fisici, molto precisi anche nei tiri dalla lunga distanza. Una formazione decisamente ostica e che arriva anche da una vittoria contro l’imbattuta Galbiate. Sarà una sfida tosta, e ci tengo a rimarcare che anche loro troveranno un Olginate motivato e determinato”.

“Noi veniamo da un buon momento e il morale è alto. Siamo sesti in classifica a quattro punti dalla vetta. Questo significa che se vogliamo giocare un ruolo importante in questa stagione, se vogliamo rimanere nella parte alta della classifica, se vogliamo puntare ai play off, anche queste sfide vanno vinte. Dobbiamo alzare l’asticella. Sono contento – conclude Cattani – per come la squadra si sta allenando e preparando alle varie sfide. Siamo pronti”.