BASKET: LA NP OLGINATE KO IN CASA CONTRO LA BOCABASKET ’89

OLGINATE – Quarta giornata di andata del campionato regionale di Serie Dr3 di basket maschile, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani che ritornava a giocare al palazzetto di via Campagnola. I locali hanno affrontato il quintetto bergamasco del Bocabasket ’89, che si è imposto 53-56.

Una sconfitta interna che fa male al gruppo olginatese, soprattutto perché arrivata tramite una serata no da parte dei ragazzi di coach Cattani. “Abbiamo perso per demerito nostro che per merito degli avversari – spiega il tecnico – La squadra non è mai scesa in campo, causa una scarsa concentrazione. E ovviamente non sono contento di questa situazione. Complice anche di alcune assenze, e con alcuni giocatori che non sono riusciti, in settimana, ad allenarsi a dovere. Una partita no su tutti i punti di vista”.

“Loro sono partiti forte portandosi sul 2-10 – prosegue coach Cattani – Siamo rientrati in partita, soprattutto con azioni personali, e con canestri dei vari Motta e Manzoni. I primi venti minuti si è visto poco il gioco di squadra, bensì tanta individualità. Nel terzo quarto Boca si è messo a zona e ci ha complicato la vita sul piano del gioco offensivo. I bergamaschi sono poi tornati sul +8, ma siamo riusciti ancora a rientrare nel match”.

Arriva infine l’ultimo quarto. “Olginate ha trovato più confidenza con il canestro, trovando anche due triple consecutive che ci hanno portato sul +3 – dice Cattani – Purtroppo abbiamo iniziato a commettere qualche errore di troppo in fase difensiva, facendoci scappare delle palle vaganti, situazione che ha favorito molto Boca che si è portata sul +3 a pochi secondi dalla fine. Abbiamo tentato il tiro dalla lunga distanza, ma nulla di fatto”.

“Ora serve ritrovare la giusta convinzione per ritornare alla vittoria. Adesso abbiamo una settimana di pausa, ritorneremo a giocare l’11 novembre, e in questo tempo dobbiamo lavorare molto. Sicuramente mi confronterò tanto con i giocatori e la squadra – conclude Cattani – per capire certe situazioni tecniche e tattiche”.

Tabellini: Manzoni 20, Motta 15, Grilli 2, Rusconi 4, Balossi 2, Mattavelli 5, Pensotti 2, Brambilla 3, Milani, Bonacina. Ne: Lesiuk, Falzetta